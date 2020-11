L'oroscopo del giorno di martedì 17 novembre, Leone: sintonia in amore

Cosa ci aspetta martedì 17 novembre secondo lo Zodiaco:

Ariete - Prima di prendere nuove iniziative di lavoro aspettate l'arrivo di segnali positivi. Svolta in amore.

Toro - Nella professione continua la vostra maturazione. Tira e molla in amore.

Gemelli - Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro. Crisi passeggera in amore.

Cancro - Non abbiate fretta se volete raggiungere ambiziosi obiettivi. Momento di grandi passioni.

Leone - Tenete a freno il vostro carattere polemico: la diplomazia ha il suo peso. Sintonia in amore.

Vergine - Riuscirete a districarvi tra i numerosi impegni professionali. Progetti a due stimolanti.

Bilancia - Nel lavoro preparatevi a fare ai superiori proposte più incisive. In amore gli sviluppi sono lenti.

Scorpione - La giornata si profila positiva e costruttiva. Conflitti emotivi turbano un rapporto di coppia.

Sagittario - Buone premesse per recuperare il terreno perduto. Pericolosa indecisione in amore.

Capricorno - Se i vostri progetti di lavoro non riescono a decollare non dovete arrendervi. Sacrifici in amore.

Acquario - Con la vostra intraprendenza potrete guadagnare appoggi utili per gli affari. Sorpresa in amore.

Pesci - Essere ottimisti va bene, ma essere incoscienti è un grosso rischio. Mettete alla prova i sentimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata