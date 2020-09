L'oroscopo del giorno di lunedì 28 settembre, Scorpione: Ottimismo vincente in amore

La giornata segno per segno secondo lo Zodiaco

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco:

Ariete - Dovete avere l'umiltà di accettare la lezione di chi ne sa più di voi. Momenti esaltanti in amore.

Toro - Riuscirete a conquistare sempre nuove posizioni nella vostra attività. Inaspettate novità in amore.

Gemelli - Proposta interessante ma rischiosa per chi svolge un lavoro autonomo. In amore più chiarezza

Cancro - L'orizzonte lavorativo va rischiarandosi. Il partner si aspetta delle risposte: non perdete tempo.

Leone - Nel lavoro rischiate di perdere un incarico di rilievo. Basta con le ripicche in amore.

Vergine - Fate bene i vostri calcoli prima di buttarvi in nuovi affari. In amore non cedete le armi.

Bilancia - Cercate di mantenere controllo e obiettività in un'emergenza di lavoro. Amore dietro l'angolo

Scorpione - Affrontate con maggiore serenità i problemi che vi assillano. Ottimismo vincente in amore.

Sagittario - Si profilano nuove opportunità professionali. L'amore va difeso contro tutto e tutti.

Capricorno - Non fatevi prendere dallo sconforto. L'equilibrio vi aiuterà. Gioie sentimentali.

Acquario - Cercate di vincere la timidezza che nel lavoro può rappresentare un handicap. Amore pieno.

Pesci - Vi si presenterà l'occasione per dimostrare le vostre qualità. In amore non cercate di fare i furbi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata