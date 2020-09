L'Oroscopo del giorno di martedì 22 settembre, Cancro: turbolenza affettiva

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco:

Ariete - Smaltite il lavoro arretrato. La simpatia vi consente di avere parecchi amici.

Toro - Nella professione siete partiti con il piede giusto. Sentimenti da mettere alla prova.

Gemelli - Gli sbocchi nel lavoro non sono ancora chiari. Tira e molla in amore, è il momento di decidere.

Cancro - Sappiate dosare le vostre forze per non trovarvi in difficoltà. Turbolenza affettiva.

Leone - Nel lavoro le cose stanno prendendo una piega diversa dal previsto. Bene il cuore.

Vergine - Per arrivare alla meta scegliete la strada meno tortuosa. In amore il prezzo è troppo alto.

Bilancia - Non lasciatevi sfuggire un momento d'oro per la vostra attività. A piccoli passi verso l'amore.

Scorpione - Nel lavoro non è ancora opportuno prendere delle iniziative. Intensa felicità in amore.

Sagittario - La vostra pigrizia rischia di farvi sfuggire occasioni utili. Ritrovata armonia in amore.

Capricorno - Momenti di tensione nel lavoro: mantenete la calma. Un incontro folgorante in serata.

Acquario - Non potete più rinviare un progetto di lavoro messo nel cassetto. In amore si cambia in meglio.

Pesci - In questo periodo il lavoro procede in modo discontinuo. Qualche nube in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata