L'oroscopo del 7 settembre: Toro, segnali positivi nella vita professionale

Cosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel lavoro seguite il vostro istinto senza ascoltare i consigli degli altri non proprio disinteressati. Favorita la vita di coppia.

Toro - Arriveranno presto i segnali che sbloccheranno la vostra attività professionale. In amore siete irresistibili.

Gemelli - Nella professione muovetevi con prudenza: all'improvviso potrebbe uscire allo scoperto un concorrente. In amore siete un po' distratti.

Cancro - L'entusiasmo vi aiuterà a raggiungere vette importanti nella vostra professione. Le tensioni sentimentali svaniranno presto Leone - Non è escluso che possiate affrontare nel modo migliore cambiamenti radicali nella professione. Insicurezza in amore.

Vergine - Le iniziative di lavoro che più vi stanno a cuore fanno progressi, ma lentamente. Dedicatevi di più agli affetti veri.

Bilancia - Abbiate l'umiltà di capire che anche voi potete sbagliare nel lavoro: è il primo passo per rimediare. Un amore vero non va sprecato.

Scorpione - Certamente dovete seguire il vostro intuito nel lavoro, ma conviene fare delle verifiche preventive. In amore non abbiate fretta.

Sagittario - Nei rapporti professionali avrete modo di imporvi per la vostra preparazione e determinazione. Sentimenti da non sottovalutare.

Capricorno - Avete ancora qualche pendenza nel lavoro e poi potrete dedicarvi ad un nuovo progetto. In amore problemi di comunicazione.

Acquario - Vi attende una giornata dura e confusa nel lavoro: non esitate a chiedere lumi a qualcuno più esperto. Cuore in subbuglio.

Pesci - Non fatevi trascinare in una discussione di lavoro non solo inutile ma anche controproducente. In amore comportatevi con maggiore maturità.

