L'oroscopo del 7 aprile, Toro: In amore vi sentite al settimo cielo

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta il 7 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete - Ancora una volta avrete la conferma di avere fatto la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano: potete farlo.

Toro - Le risorse per affrontare qualsiasi emergenza nel lavoro le avete. In amore vi sentite al settimo cielo.

Gemelli - Il vostro prestigio nel lavoro aumenterà ma aumenterà anche il carico di responsabilità. Schermaglia stimolante in amore.

Cancro - Otterrete presto un grande successo e notevoli soddisfazioni lavorative, ma dovete frenare l'impazienza. La persona amata vi farà sognare.

Leone - Magnifiche novità per la vostra professione: dovrebbero darvi la carica per impegnarvi a fondo. In amore state scherzando con il fuoco.

Vergine - Belle soddisfazioni nel campo professionale vi faranno dimenticare gli ostacoli che avete dovuto superare. Tenete il partner sempre sulla corda

Bilancia - Il lavoro è molto impegnativo e probabilmente dovrete affrontare situazioni del tutto nuove. Le amicizie vi rallegrano.

Scorpione - Non accettate troppi incarichi di lavoro perchè tendete ad essere accentratori: rischiate l'esaurimento. Il partner vi sta mettendo alla prova.

Sagittario - State sottovalutando un problema di lavoro: fatevi consigliare da chi ne sa più di voi. Momento di freddezza sentimentale

Capricorno - L'assenza di un collega vi consentirà di dimostrare a tutti quanto valete professionalmente. In amore senza impegno non si va molto lontano.

Acquario - Affrontate con decisione e al più presto le questioni professionali più urgenti. In amore andate avanti così, siete sulla strada giusta.

Pesci - Le vostre paure e indecisioni frenano la vostra crescita professionale: sforzatevi di superarle in fretta. Un innamorato estroso vi soggiogherà

