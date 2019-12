L'oroscopo del 2 dicembre, Acquario: "In amore non gettate la spugna"

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco.

Lunedì 2 dicembre

Ariete - Nel lavoro continuano le prospettive interessanti, ma conviene non perdere altro tempo. Vita affettiva burrascosa.

Toro - Giornata proficua per chi esercita un'attività intellettuale o una professione. In amore non bruciate le tappe.

Gemelli - Il lavoro è alla vigilia di una grande espansione: cercate di cogliere al volo le occasioni. Sentimenti contraddittori

Cancro - Non escludete di chiedere aiuto a qualche collega affidabile per superare nel lavoro certi ostacoli. Soddisfazioni sentimentali inaspettate.

Leone - Nel lavoro come negli affari bisogna saper cogliere le occasioni al volo. Potete farcela. In amore siete con le spalle al muro

Vergine - I momenti fortunati nel lavoro non durano in eterno: cercate di fruttarli al meglio. In amore prendetevi una pausa.

Bilancia - Vi conviene far passare un po' di tempo prima di tirare fuori dal cassetto un vostro progetto di lavoro. Tira e molla pericoloso in amore.

Scorpione - Sfruttate al meglio la vostra creatività per farvi largo nel mondo del lavoro. In amore è arrivato il momento delle decisioni importanti

Sagittario - State cominciando ad allargare i vostri orizzonti professionali: le cose possono solo andare meglio. Rapporti affettivi esaltanti

Capricorno - Questo per la vostra attività è un periodo di approfondimenti e di aggiustamenti. State vivendo una grande passione ma senza prospettive

Acquario - Per quanto riguarda la professione potete essere soddisfatti, ma l'ambizione vi spinge più avanti. In amore non gettate la spugna

Pesci - Evitate in tutti i modi mosse sbagliate nel lavoro: il momento è delicato. Migliora l'intesa nei rapporti sentimentali

