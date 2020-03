L'oroscopo del 20 marzo, Toro: grandi soddisfazioni in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta il 20 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dovete ancora trovare una buona idee per cui battervi nella professione. In amore vale la pena rischiare.

Toro - Se sarete cauti e diplomatici riuscirete a migliorare la vostra posizione professionale ed economica. Non sopravvalutate un'infatuazione

Gemelli - Datevi da fare per rimediare nel modo migliore ad un errore di valutazione nel lavoro. Clima teso e instabile in amore

Cancro - Dopo un periodo negativo finalmente la vostra strada verso il successo sarà sgombra da ogni ostacolo. In amore giocate d'astuzia.

Leone - Il vostro spirito collaborativo sarà determinante per farvi ottenere maggiore autonomia dai superiori. In amore fidatevi di più di chi vi ama.

Vergine - Valutate tutte le conseguenze prima di imbarcarvi in un'iniziativa di lavoro allettante ma a rischio. Solide le basi di una storia d'amore.

Bilancia - Potete fare parecchia strada nella vostra attività grazie alla vostra capacità di convincere. Momento magico nel settore affettivo.

Scorpione - Non vi mancano le idee brillanti e il coraggio di prendere nuove iniziative professionali: valutate meglio i tempi. Vita affettiva allegra e stimolante

Sagittario - Seguite il vostro intuito e agite in fretta: nella professione spiazzerete la concorrenza. Ottimo clima per la crescita di un sentimento.

Capricorno - Siate intraprendenti, non ve ne pentirete. Chi vi ama teme la vostra eccessiva indipendenza.

Acquario - Nel lavoro non perdete le speranze: un'occasione arrivera'. State vivendo una bella storia d'amore: non rovinate tutto per la gelosia.

- Concentrate tutti i vostri sforzi per fare passi avanti nella professione: è un momento forse irripetibile. Scompiglio nella vita affettiva.

