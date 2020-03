L'oroscopo del 19 marzo, Toro: grandi soddisfazioni in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta il 19 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Vi sarà concessa una maggiore libertà di azione nel vostro lavoro: siete molto stimati. Un incontro potrebbe cambiare la vita affettiva.

Toro - Dovrete tenere la situazione lavorativa sotto controllo per non perdere qualche buona occasione. Soddisfazioni in amore.

Gemelli - Dopo un periodo frustrante nel lavoro arriveranno i riconoscimenti per la vostra abilità. L'amore reclama i suoi diritti

Cancro - Finalmente le cose nel lavoro stanno cambiando: avrete risultati positivi senza faticare troppo. Momenti felici nella vita affettiva.

Leone - Nel lavoro vorreste fare di più, ma la situazione non lo consente e i superiori frenano. In amore non traete conclusioni affrettate.

Vergine - Momento di totale incertezza nella professione: non scoraggiatevi perchè sarà superato presto. Vita sociale brillante e gratificante

Bilancia - Soddisfazione per un'iniziativa di lavoro dipesa solo dalla vostra lungimiranza. In amore siete ancora diffidenti.

Scorpione - È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche: avete perso fin troppo tempo nel lavoro. Dovete conoscere meglio la persona che amate

Sagittario - La situazione nel lavoro è in evoluzione: sfruttate il vostro intuito per ricavarne qualcosa di buono. Troppi dubbi in amore

Capricorno - Siete alla vigilia di grandi eventi nel vostro campo di azione, cercate di essere coinvolti. In amore imparate a combattere

Acquario - Riuscirete a dare il meglio nell'affrontare un'emergenza delicata nel lavoro: i superiori lo apprezzeranno. Una storia va troncata

- Situazione lavorativa incerta e confusa, non per questo dovete impegnarvi di meno. I rapporti di amicizia stanno diventando più intensi.

