L'oroscopo di martedì 17 di marzo: Toro, negli affari fate tesoro degli errori

Cosa ci aspetta il 17 marzo secondo lo Zodiaco

Ariete - Preparatevi a seguire con serenità e un certo distacco l'evolversi degli eventi nel lavoro. Esperienza esaltante in amore.

Toro - Negli affari avete vinto e perso: fate tesoro soprattutto degli errori e le cose andranno bene. Amicizie allegre e stimolanti.

Gemelli - Nella professione dovrete superare ostacoli di ogni tipo, ma la vostra ambizione vi darà la forza. Tira e molla snervante con il partner

Cancro - Nel lavoro se non ce la fate a sbrigare tutto da soli dovete avere l'umiltà di chiedere aiuto. I vostri sentimenti saranno messi alla prova.

Leone - Negli affari potete contare sugli appoggi altrui, ma anche voi dovete impegnarvi al massimo. Il vostro fascino si conferma irresistibile.

Vergine - La posta in gioco nella vostra attività è sempre più alta: vi conviene consultare un esperto. I rapporti affettivi vanno coltivati, non trascurati.

Bilancia - Se terrete a freno l'impulsività riuscirete ad arrivare ad un accordo professionalmente proficuo. Non permettete al partner di ferirvi.

Scorpione - Momento eccellente per il lavoro: si presenteranno buone occasioni per fare carriera. La situazione affettiva va stabilizzandosi.

Sagittario - Se volete fare un salto di qualità nel vostro lavoro dovete affrontare le difficoltà con una certa lungimiranza. L'amore vi dà maggiore sicurezza.

Capricorno - Non è ancora il momento giusto per sollecitare possibili avanzamenti di carriera e gratificazioni economiche. In amore siete partiti con il piede giusto.

Acquario - Giornata lavorativa estremamente impegnativa: organizzatevi bene e concluderete parecchio. L'amore potrebbe curare le ferite del passato.

Pesci - Con i sogni non si va lontano: quando fate dei nuovi progetti di lavoro state con i piedi per terra. Tira e molla snervante e pericoloso in amore.

