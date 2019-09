L'oroscopo del 16 settembre, Ariete: elasticità sul lavoro

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Cercate di non impuntarvi su una questione di lavoro del tutto secondaria: ci vuole elasticità. In amore date tempo al destino.

Toro - Avete completato in poco tempo un progetto di lavoro piuttosto impegnativo: ora potete passare all'azione. In amore fate autocritica.

Gemelli - Non siate precipitosi nel giudicare collaboratori di lavoro che non conoscete abbastanza. In amore qualcosa di eccitante

Cancro - Avete in mano ottime carte, ma nel lavoro dovrete giocarvele con astuzia e lungimiranza. In amore navigate in acque pericolose.

Leone - Curate di più i vostri interessi professionali cercando di circondarvi di persone valide. In amore i desideri possono realizzarsi...

Vergine - Dopo un periodo di scoraggiamento segnali positivi vi fanno riprendere interesse nel lavoro. In amore chiarite subito un equivoco

Bilancia - Il momento nel lavoro è delicato e non vi conviene proprio giocarvi il tutto per tutto. Feeling sempre più intenso.

Scorpione - Con il vostro intuito e l'eccellente preparazione riuscirete a raggiungere alte vette nella professione. Un amore stimolante, ma forse effimero

Sagittario - È opportuno fare un'ottima programmazione del lavoro per evitare inutili perdite di tempo. Troncate un legame ormai stanco

Capricorno - Sforzatevi di sorridere anche di fronte alle crescenti difficoltà nel lavoro: passeranno. Con gli amici riuscirete a rilassarvi.

Acquario - L'esperienza e il fiuto certamente avranno un ruolo decisivo nel vostro successo professionale. In amore la fedeltà non può essere un optional.

Pesci - Non stancatevi di battervi per i progetti professionali in cui credete, anche se i risultati non sono ancora arrivati. Vivace vita sociale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata