Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 8 a domenica 15 novembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Le Stelle dicono che la settimana è perfetta per ritagliarvi dei rigeneranti momenti di relax .. e divertimento. Non sciupate le opportunità che vi lasciano intravedere, per ricaricare mente e spirito .. e per ritrovare la complicità negli affetti di sempre. Se siete alle prese con una relazione che sta soffrendo ancora .. avrete modo, sempre se lo volete fare, di risolvere le problematiche e sciogliere le incomprensioni che si sono venute a creare .. magari non solo per volontà vostra. Mercoledì e giovedì, sono le giornate migliori su cui potete contare, se volete rinnovare quei legami che meritano ancora di ricevere tutto il vostro amore. Se siete in confusione sul da farsi, perché non provate a interpellare quell’amico o quell’amica, per cui avete stima e rispetto ? Se tiene al vostro bene e vuole la vostra felicità, saprà suggerirvi cosa dovete fare per spezzare, una volta per tutte, l’incantesimo dei ricordi spiacevoli che vi legano a qualche “indelebile” delusione del passato. Nel lavoro, le giornate favorevoli, risvegliano l’ambizione e alimentano la voglia di mettersi in discussione. Con ogni probabilità, le iniziative e i progetti, saranno portati avanti con l’atteggiamento giusto. Il perfetto gioco di squadra, vi condurrà dove volete andare ! Le amicizie prestigiose, saranno ben liete di darvi una mano, per realizzare le vostre aspettative.

TORO

La problematica collocazione astrale di Marte dallo Scorpione, cercherà di farvi saltare i nervi .. perché qualcosa bolle in pentola. Grazie a lui, è facile agire di impulso e in modo sbagliato. Cercate di esorcizzarlo, incominciando a ragionare bene su ciò che volete fare .. anche per non rischiare di cadere in un’inspiegabile, irrefrenabile e quanto mai improduttiva irritabilità .. che, alla fine della fiera, vi isolerebbe solo dagli altri. Sotto il tiro incrociato delle Stelle, è come se tutti gli sforzi per farvi largo e affermarvi, fossero bloccati. Dovete sapere, che questi cosiddetti impedimenti, vengono generati, perlopiù, da una strana sensazione di inadeguatezza .. che prende forma dalla paura (immaginaria) del rifiuto e dal timore (illusorio) di fallire. Non scoraggiatevi. Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica .. sono le giornate più propizie che la settimana vi concede, se volete controbattere le provocazioni e sciogliere le interferenze. In amore, solo le unioni collaudate dal tempo, si rinnoveranno nella complicità .. per rinforzarsi sempre più nella reciproca intesa. Idem nel lavoro. Le collaborazioni affidabili e concrete, non incontreranno nessuna crisi di rilievo .. se non qualche indispensabile, seppur vivace, chiarimento che però le renderà decisamente inattaccabili. Utilizzate il lato più costruttivo della vostra imperturbabile ostinazione .. che è dato da quel vincente mix di pazienza e perseveranza.

GEMELLI

Le Stelle sono perfette se volete trasferire una maggior intensità, perlopiù sessuale, al vostro desiderio di emozioni. Man mano che passano i giorni, vi riscoprirete particolarmente sensibili al complimento .. e al corteggiamento. Vi piacerà moltissimo “flirtare” .. e forse sarà proprio grazie a questo, che la vostra sensualità si incendierà. La complicità nella coppia, si arricchirà di ardimentoso e fantasioso erotismo. La settimana è ideale, se volete tentare una riconciliazione tra coniugi .. o amanti. Se siete intrappolati in un rapporto che non è più capace di farvi sorridere di serenità – e la vostra metà non vuol sentire ragioni per aiutarvi a far ripartire l’unione – avrete modo di rottamare il vecchio per il nuovo .. e di volgere il vostro accattivante sguardo altrove, senza remore e rimpianti di alcun genere. Mercoledì e giovedì, vogliono essere due giornate pazzesche .. per elaborare innovative e trasgressive tecniche di seduzione .. da inaugurare il prima possibile. Per chi è solo, le nuove storie d’amore si preannunciano intense e indimenticabili .. sotto tutti i punti di vista. Nel lavoro, è tempo per testare l’efficienza e l’efficacia del vostro operato .. al fine di migliorare tutto ciò che non va .. e rendere decisamente più produttiva la gestione degli impegni quotidiani. Si affinerà la ricerca del dettaglio e si amplificherà anche una certa curiosità nei confronti della tecnologia .. che ovviamente impiegherete nel vostro lavoro. In poche parole, pretenderete che tutto sia perfetto .. come desiderate.

CANCRO

La settima si apre sotto il segno della trasgressione .. per proseguire sotto il segno della magia e del romanticismo. Grazie a Marte, vigoroso messaggero di passionalità, dallo Scorpione, il vostro desiderio di emozioni si ravviverà ! Avrete modo di fare di ogni giorno, un’ardimentosa festa per gli innamorati. Il momento è davvero strategico per recuperare l’intesa in quei rapporti che avete trascurato .. nonché per rinsaldare quel legame che ultimamente ha sofferto. Illuminati da queste Stelle, la vostra attenzione sarà attratta perlopiù dal relax e dal divertimento. Riuscirete ad accantonare .. per poi risolvere .. con meno patemi d’animo, le preoccupazioni che, ultimamente, si sono venute a creare sul lavoro. Il fine settimana è perfetto per chi è alla ricerca di intriganti avventure .. per chi vuole trovare l’anima gemella .. e per chi desidera trascorrere due indimenticabili giornate con la sua dolce metà. Nel lavoro, un favorevole intreccio di Stelle, vi aiuterà a trovare la via migliore per raccogliere il successo e conseguire le meritate soddisfazioni. Nuovi collaboratori e nuovi progetti, saranno la chiave per ripartire .. più forti di prima. Venerdì, sabato e domenica, sono le giornate più interessanti per trasformare un’intuizione .. in un gratificante riconoscimento.

LEONE

C’è baruffa nell’aria ! Con Marte che vi sfida dallo Scorpione, la vostra ben nota sensazione di lesa maestà, rischia di andare in tilt .. e di far capitolare tutte le buone intenzioni. Solo i rapporti ben collaudati dal tempo, non incontreranno nessuna crisi di rilevo .. se non qualche indispensabile, seppur animato, chiarimento che però li rinforzerà sempre di più nella reciproca comprensione. La musica, invece, cambia per le unioni traballanti. I tentativi di recuperare un rapporto in crisi, incontreranno non poche resistenze, da ambedue le parti .. quindi forse sarà saggio rimandare le decisioni importanti, una volta passata la tempesta. Le emozioni e i pensieri, prendono una piega perlopiù pessimistica .. e disfattista. Sarà un po’ come vedere nero .. anche quando il nero effettivamente non c’è. Cercate di trovare le risorse dentro di voi. Scrollatevi da dosso quelle immotivate sensazioni di inadeguatezza .. perché saranno gonfiate da un’illusoria sensazione di sconfitta, che non ha un reale motivo di essere. Idem nel lavoro. I rapporti di collaborazione affidabili e concreti, si rinnoveranno .. rinforzandosi sempre di più. Mentre, quelli che non riescono più a ricambiare adeguatamente e dignitosamente la vostra dedizione, incontreranno non poche verifiche .. che ne comproveranno l’effettiva attendibilità. Le problematiche non arrivano per penalizzarvi .. ma per farvi aprire gli occhi su tante cose, che effettivamente non fanno per voi .. compreso chi vi rema contro.

VERGINE

La perfetta alchimia astrale che si viene a creare fra Marte e Venere, si rivelerà un efficace talismano, che vi aiuterà a recuperare la spensieratezza .. e favorire la serenità. Le Stelle si daranno un gran da fare per far ringiovanire la complicità nella coppia .. senza dimenticarsi anche delle vostre emozioni. La previdente ritrosia caratteriale che vi appartiene dalla nascita, sarà spazzata via da un’audacia che promette scintille. Lunedì e martedì, sono due giornate davvero promettenti .. per innamorarsi dell’amore ! Venere è perfetta anche per rinsaldare quei rapporti che sono in crisi. Per i cuori solitari e per chi esce malconcio da qualche delusione, Cupido non vede l’ora di scoccare le sue frecce incantate. Il fine settimana si profila particolarmente intrigante .. perché la complicità con il partner, pretenderà di colorarsi di ardimentosa, insaziabile e irriverente trasgressione. Le Stelle vi concedono tutte quelle favorevoli opportunità per prendere in mano la vostra vita lavorativa .. per renderla più efficace e produttiva. Date retta all’intuito, anche se non ci credete, perche la prima parte della settimana lascia presagire una rigenerante botta di fortuna .. che vuole sorprendervi all’improvviso. Le attività creative, artistiche e ricreative, saranno ancor più beneficiate. L’energia sarà al top, cercate di utilizzarla saggiamente .. cioè senza voler strafare.

BILANCIA

Grazie a Venere – che anche se è collocata nel Segno Zodiacale, a voi non tanto simpatico, del Capricorno – è perfetta per soddisfare i desideri. Sarete perlopiù propensi a stare a casa, in compagnia di chi vi fa star bene. Sarete ispirati a ricercare la compagnia degli altri .. per esprimere i sentimenti di affetto, stima e amore. La vita matrimoniale si svolge tranquilla e le amicizie si rinforzano nell’affettuosità. Se esistono attriti che minacciano il quieto vivere, questo è un buon momento per cercare di appianarli. Mercoledì e giovedì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi regala .. se volete fare il pieno di spensieratezza. Per chi è solo, ci sono delle super opportunità per incontrare una persona speciale. La sfaccettatura non esattamente armonica della Stella dell’amore che vi osserva dal Capricorno .. si “attivano” solo .. per quelle persone che vivono chiuse in se stesse .. che sono aride e avide di sentimento. In questo caso, gli episodi di gelosia e sospetto, rischiano di moltiplicarsi .. fino a farvi diventare capricciosi e antipatici. Nel lavoro, la gestione degli impegni promette soddisfazione e riuscita. La vostra mente sarà perlopiù attratta nella direzione del guadagno. Tutte le iniziative indirizzate a moltiplicare le entrate, saranno beneficiate. Il periodo è congeniale anche per rinnovare il vostro, già di per sé raffinato, look .. nonché per acquistare un apparecchio che ha a che fare con l’immagine.

SCORPIONE

La super carica energetica che Marte nel vostro segno è pronto a regalarvi è perfetta per far ringiovanire il vostro intrigante e affascinante desiderio di emozioni. Grazie a lui, la vostra personalità diventa molto più forte di quello che già è .. a tal punto che fronteggerete tutto e tutti, senza permettere a nessuno di approfittarsi di voi. Ovviamente questo sovraccarico di energie, rischia di scatenare baruffa e litigi. Quindi cercate di dosare sapientemente il tutto per costruire (o ricostruire) .. e non certo per distruggere. Venere che vi protegge dal Capricorno, oltre ad addolcire il carattere .. si rivelerà un efficace messaggera di amore. Per sua intercessione astrale, avrete modo di rinvigorire il rapporto di coppia .. nell’intrigante e seducente gioco della trasgressione. Le Stelle sono congeniali, se dovete salvare una relazione che fa fatica a riprendersi .. così come sono decisive, se volete chiudere una storia che non porta più nulla di buono. Il fine settimana si annuncia a dir poco magico .. e lo sarà anche per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, assisterete a un netto recupero della voglia di darsi da fare. Il vostro spirito di competizione si risveglierà. Sfruttate la settimana, magari lasciando in disparte solo mercoledì e giovedì che si annunciano nevrotiche e avare di soddisfazioni, se volete trasformare le vostre rinnovate idee in un successo.

Il fine settimana si illumina di particolare fortuna !

SAGITTARIO

Le Stelle si illuminano di altruismo ! E’ probabile che molti fra voi, inizieranno a prendersi cura degli altri .. in particolar modo, di chi è in crisi e si trova in difficoltà .. per alleviare le loro paturnie e sofferenze. Nel relazionarvi agli altri, sarete diretti, schietti e leali .. oltre che generosi, sinceri e onesti. La vostra indole amabile e magnanima .. si manifesterà in tutto il suo splendore, avvolgendo quanti meritano di ricevere le vostre ineccepibili attenzioni e premure. Il periodo è congeniale se volete dedicarvi ad una sana introspezione .. che vi permetterà di offrire, a chi fa parte della vostra vita, il meglio ritrovato di voi stessi. La complicità con quanti amate, partner compreso, si arricchirà di intensità. Mercoledì e giovedì, sono due giornate perfette per “rinforzare” quegli aspetti della vostra vita che necessitano di una profonda revisione. L’idea di “rinfrescare” il vostro look e, già che ci siete, anche l’arredamento della vostra casa, non si rivelerà sbagliata, anzi .. vi permetterà di “abbellire” la vostra anima. Nel lavoro, sfruttate la Stelle della Fortuna, Giove, che fra un po’ vi lascerà .. cogliendo quelle favorevoli circostanze che vi faranno capire che siete al posto giusto e al momento giusto. La settimana è perfetta se volete snellire il lavoro arretrato, chiudere interessanti accordi .. e dare esami.

CAPRICORNO

La superlativa congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale .. che tra le altre cose è un evento a dir poco eccezionale, data la sua lunghissima permanenza nel vostro segno .. lascia presagire un periodo a dir poco incantato per i sentimenti. Grazie a lei, avrete modo di fare di ogni giorno una spettacolare festa per gli innamorati. La complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, si arricchirà di amicizia .. e le amicizie si rinforzeranno sempre più, nella reciproca lealtà. La Stella dell’amore, sarà particolarmente rigenerante per tutte quelle relazioni che, ultimamente, hanno sofferto tanto. Avrete modo di recuperare chi merita ancora il vostro amore .. nonché di allontanare chi non è più degno di riceverlo. E qui entra in gioco anche il propizio e vigoroso Marte che, dallo Scorpione, vi inebrierà con una particolare forza d’animo che vi aiuterà a prendere in mano le redini della vostra esistenza, per darle quella sorprendente botta di vita che si merita di avere. Per chi è solo e per chi è uscito malconcio da qualche delusione, saranno molteplici le opportunità per innamorarsi dell’amore ! Nel lavoro, non avrete rivali .. o perlomeno i rivali avranno vita durissima, perché non riusciranno a lottare contro la vostra ritrovata grinta e voglia di fare. E se giocate bene le vostre chance, saprete elaborare e rilanciare un audace e grandioso progetto .. meritevole di attenzione. Il vostro famoso fiuto per i buoni affari .. si manifesterà in tutto il suo splendore

ACQUARIO

Le Stelle, capitanate da un antipatico Marte dallo Scorpione, tenteranno di provocare qualche crisi .. che cercherà di scardinare il felice andamento delle vostre vicende sentimentali e amorose. Grazie a lui, vi sarà difficile resistere alla tentazione di scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità, che la vita di tutti i giorni impone. Le provocazioni e le problematiche non tarderanno a manifestarsi .. laddove c’è già del malessere che fa fatica a sciogliersi. Il periodo effettivamente è impegnativo .. ma se ci saprete fare, si rivelerà costruttivo, rigenerante e forse anche liberatorio. Tra le altre cose, sarete chiamati a ristabilire la vostra personale scaletta delle priorità .. per decidere se per voi è più importante l’amore o la carriera. Se, invece, la vostra vita sentimentale e affettiva, è perfettamente bilanciata da ambedue le parti .. non incontrerete nessuna crisi di rilievo .. se non qualche indispensabile, seppur animato, chiarimento che però la rinnoverà, rinforzandola sempre di più. Nel lavoro, assisterete ad una vera e propria battaglia, dall’esito incerto, che mette alla prova tutte le idee, le iniziative e i progetti che state portando avanti .. al fine di testarne l’effettiva autenticità e validità. Vi divertirete un mondo, a smascherare chi vi rema contro, invidiosi compresi.

PESCI

Le Stelle lasciano ben sperare in un super momento di ripresa .. in tutto e per tutto ! Con un Marte propizio (dallo Scorpione), il vostro sensuale desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore .. e con Venere che vi protegge (dal Capricorno), non mancheranno le favorevoli opportunità per metterlo in pratica. La complicità nella coppia, si rinnoverà nell’intrigante gioco della seduzione .. sarà una missione impossibile resistere al vostro fascino. Il weekend, si annuncia incantato .. per diventare più che generoso di suggestive complicità. Per chi è solo, l’intera settimana, è fertile .. per fare di un incontro un’indimenticabile innamoramento .. forse senza precedenti. Se siete ancora intrappolati in una relazione che non ha nessuna voglia di riprendersi, avrete modo di chiuderla .. ma non prima di aver tentato il possibile per recuperarla. Ma questa volta, però, sarete più propensi ad ascoltare ciò che vi suggerisce il vostro sensibile cuore .. nonché ad alimentare il desiderio di felicità .. senza più remore o rimpianti di alcun genere. Nel lavoro, saranno davvero molteplici le opportunità per potenziare il gioco di squadra, rilanciare ambiziosi progetti e mettere a segno azzeccate iniziative .. il buon raccolto non si farà aspettare. Preparatevi a raccogliere ciò che vi spetta .. ancor più se la vostra attività ha a che fare con altre città, l’estero e i social media.

