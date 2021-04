Le previsioni dello zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 28 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete – Con un maggiore impegno riuscirete a dare una svolta alla vostra professione. Serenità ritrovata.

Toro – Dovete ridimensionare le vostre pretese nel lavoro. Bene le questioni di cuore.

Gemelli – Quando si lavora con entusiasmo le cose riescono sempre meglio. Ritroverete la gioia di amare.

Cancro – Cercate di non affidarvi all’improvvisazione. Insofferenza passeggera in amore.

Leone – Piccoli contrasti di vedute con soci, collaboratori i dipendenti. Situazione affettiva burrascosa.

Vergine – Siete spiazzati dall’evoluzione della situazione nel lavoro. In amore non dimenticate il buon senso.

Bilancia – Le cose nel lavoro vanno migliorando: lavorate sodo. Siate leali con chi vi ama.

Scorpione – In questi giorni siete sotto i riflettori dei superiori. Evasioni sentimentali pericolose.

Sagittario – Razionalizzando il modo di procedere nel lavoro risparmierete tempo. In amore più coraggio.

Capricorno – Una nuova iniziativa di lavoro è partita in salita. In amore non rinunciate ai vostri sogni.

Acquario – Sentite forte l’esigenza di tentare nuove strade per realizzarvi. In amore non gettate la spugna.

Pesci – La situazione nel lavoro può sfuggirvi di mano. Il vostro entusiasmo coinvolge il partner.

