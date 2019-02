Xerjoff Group corre con Mv Agusta Forward Racing Team al motomondiale 2019

Xerjoff Group annuncia la nuova partnership che la vede sponsor ufficiale di MV Agusta Forward Racing Team per il ritorno del marchio italiano più vincente di ogni epoca al motomondiale che prenderà il via il prossimo 10 marzo in Qatar.

"Siamo entusiasti e particolarmente orgogliosi di intraprendere questa stimolante avventura che porterà il marchio Xerjoff su tutti i circuiti del Motomondiale, accanto ad MV Agusta, marchio storico del Made Italy con cui condividiamo i valori di artigianalità e innovazione", ha dichiarato Andrea Tessitore, presidente di Xerjoff Group convinto che le "due eccellenze italiane sapranno entusiasmare il pubblico degli appassionati di esclusività e unicità".

Secondo Sergio Momo, fondatore e CEO di Xerjoff Group "il ritorno al motomondiale di MV Agusta con il Forward Racing team rappresenta un'occasione straordinaria per far riemergere quei valori che contraddistinguono il mitico marchio varesino e che hanno sempre contraddistinto il marchio Xerjoff fin dalla sua nascita: emozionare e generare passione attraverso il bello". "Siamo davvero onorati di avere come sponsor Xerjoff Group, azienda con la quale abbiamo in comune la dedizione all'eccellenza, la cura del dettaglio e la creazione di oggetti esclusivi", ha concluso Giovanni Cuzari, CEO Forward Racing Team.

Xerjoff Group SpA Xerjoff Group, è un gruppo leader nella profumeria di lusso la cui mission è quella di sviluppare e affermare a livello globale i marchi di proprietà: Xerjoff, Casamorati e Kemi.

I brand del Gruppo sono distribuiti in oltre 60 paesi, in 400 selezionati punti vendita, 6 boutique monobrand a Dubai, Mosca, Londra e Torino e una piattaforma digitale: XerjoffUniverse.com.

MV Agusta Forward Racing team. MV Agusta Forward Racing Team, è la squadra corse italo- svizzera, che da quest'anno avrà l'onore e onere di riportare il celebre marchio costruttore italiano MV Agusta sul palco iridato del motomondiale nella categoria Moto2.



