Valentino Rossi sulla Mercedes di Lewis Hamilton: "Ci divertiremo"

C'è grande attesa per il 9 dicembre a Valencia quando due leggende come Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno il mezzo che li ha resi grandi: il 9 volte campione del Mondo fra moto salirà a bordo di una Mercedes del campione britannico, mentre il 6 volte campione del Mondo di F1 guiderà una Yamaha del Dottore. Valentino Rossi è sempre più impaziente e non a caso oggi ha postato una foto su Instagram che lo ritrae già all'interno dell'abitacolo di una monoposto di Brackley, mentre parla con alcuni uomini del team. "Penso che ci divertiremo", è il messaggio di Rossi a Hamilton.

