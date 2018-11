Toyota richiama 1,6 milioni di auto in tutto il mondo: problemi all'airbag

"Presenta un rischio di dispiegamento anomalo in caso di incidente". L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli Avensis e Corolla

La Toyota ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6 milioni di veicoli nel mondo per problemi di airbag. L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, soprattutto i modelli Avensis e Corolla, di cui circa 81mila in Francia. L'intero sistema airbag dovrà essere sostituito.

"Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema" afferma il gruppo in una nota inviata ad AFP. "È probabile che alcune condizioni aumentino il rischio di lesioni o incidenti", afferma il produttore che non è a conoscenza di alcun incidente in Giappone.

Inoltre per 600mila veicoli, c'è un altro problema. Queste auto infatti devono essere richiamate per il dispositivo di gonfiaggio dell'airbag dal lato passeggero. L'attuale sistema, prodotto da Takata, "presenta un rischio di dispiegamento anomalo in caso di incidente".

Non è certo un periodo positivo per Toyota: a settembre il colosso nipponico ha annunciato il ritiro di circa un milione di auto ibride per possibile rischio incendio. Il 5 ottobre Toyota ha annunciato invece il richiamo di 2,43 milioni di vetture ibride Prius.

