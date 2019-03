Ginevra 2019, da Tonale a Jeep Compass: tutte le novità FCA al Salone dell'automobile

Tonale, Jeep Renegade e Jeep Compass e Concept Centoventi. Sono queste alcune delle novità presentate da Fca al Salone dell'automobile 2019 di Ginevra. La novità principale è sicuramente che il Biscione entra nel mondo dell'elettrificato con Tonale, la concept car del primo suv compatto ibrido plug-in del marchio. "Le sue dimensioni compatte racchiudono l'unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, in una sintesi tra heritage prezioso e l'anticipazione di nuovi canoni", ha dichiarato alla presentazione Klaus Busse, head of design Fca. Un elemento che richiama la tradizione del dna Alfa Romeo è la ruota 'teledial': il design del cerchio da 21" di Tonale richiama il concetto del 'disco telefonico' attraverso una struttura architettonica leggera, che presenta una realizzazione pulita e di grande impatto del tema circolare. Questa scelta risale agli anni 60, quando divenne il tratto distintivo della 33 Stradale. "Il motore elettrico posteriore - ha aggiunto Timothy Kuniskis, global head di Alfa Romeo - apre a nuove soluzioni tecnologiche per la dinamica di guida e la massimizzazione della motricità". Ma non solo: sul palcoscenico del Salone dell'auto di Ginevra hanno sfilato in anteprima le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass con tecnologia ibrida plug-in e la Fiat Concept Centoventi, realizzata in occasione del 120esimo anniversario del marchio. Le nuove Jeep presentano un motore ibrido plug-in, dotato di batterie ricaricabili da una presa di corrente elettrica esterna e capaci di immagazzinare un notevole quantitativo di energia elettrica. "Questa scelta - ha specificato Jeff Hines, head of Jeep Emea - consente l'adozione di motori elettrici più potenti, per un'autonomia in full electric, sia per Renegade che per Compass, di circa 50 chilometri e una velocità massima di circa 130 km/h, sempre con il solo propulsore elettrico. Nella gamma Renegade, ad esempio, il range è compreso tra 190 e 240 cv: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7 secondi". La Fiac Concept Centoventi, invece, "rappresenta una soluzione di mobilità elettrica accessibile sul mercato ed è la vettura simbolo del futuro del marchio ", ha spiegato Olivier Francois, Global head of Fiat brand alla presentazione. "Una tela bianca", così Francois definisce la concept aggiungendo che "sarà il cliente a configurare gli interni, scegliere gli accessori e adattare gli spazi in base alle proprie necessità, creando quindi una vettura unica, sempre".