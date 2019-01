Record per la Fiat 500, Luca Napolitano: "Leader in Europa"

Con più di 190mila unità vendute in Europa nel 2018 la Fiat 500 segna il miglior risultato di sempre nei suoi 11 anni di vita. Questo risultato vede la 500 leader di vendita in 11 Paesi europei e sul podio in altri 4. In questi 11 anni di vita, la 500 non è mai passata di moda e si è affermata ovunque come simbolo del “made in Italy”. Come la sua illustre antenata, che si è recentemente conquistata un posto al MoMa (Museum of Modern Art) di New York, la nuova 500 ha saputo “colorare” la quotidianità e le strade di tutto il mondo, diventando una risposta “cool” alle esigenze di mobilità urbana internazionale. Oggi la 500, realizzata in questi anni in oltre 30 serie speciali, è la vettura Fiat più globale. È commercializzata in oltre 100 paesi del mondo e realizza l’80% delle vendite fuori dall’Italia. Dal 2007 ad oggi, sono oltre 2 milioni le Fiat 500 prodotte, che diventano oltre 6 milioni se sommate a quelle dell’antesignana, realizzata dal 1957 al 1977. Cifre da record, che fanno della 500 uno dei modelli Fiat più venduti di tutti i tempi.