Mopar è campione europeo di marketing

Si è svolta a Milano la 18esima edizione della consegna dei Premi CMMC 2019 promossa dal Club CMMC - Customer Management Multimedia Competence. L’iniziativa si propone di riconoscere alcuni tra i migliori progetti del settore, segnalando le aziende che hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di risultati eccellenti. Fca è stata l'unica azienda del settore automotive ad essere premiata, grazie al programma europeo di Customer Experience multicanale sviluppato e gestito dal brand Mopar, grazie ad innovativi strumenti di CRM e marketing automation.

Disponibile infatti in 10 Paesi europei, il piano contenuti coinvolge i clienti di Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional e Fiat Ducato Camper interagendo con loro sin dall'acquisto del veicolo - e per tutto il periodo di possesso – attraverso comunicazioni sistematiche e personalizzate che gli ricordano i principali appuntamenti di manutenzione e le promozioni dedicate.

"Il riconoscimento ottenuto al concorso del Club CMMC - ha detto Santo Ficili, Head of EMEA Mopar Service, Parts & Customer Care - mette in risalto l’autentica missione di Mopar, ovvero offrire sempre il miglior servizio postvendita per proprietari e appassionati di auto a livello globale. Non a caso, il brand Mopar vanta più 80 anni di tradizione, esperienza e conoscenza approfondita dei bisogni dei clienti di Fiat Chrysler Automobiles, accompagnandoli lungo l'intera esperienza di guida dei propri veicoli e fornendo loro assistenza tecnica e supporto per ogni desiderio legato alle performance, alla sicurezza o alla personalizzazione".

