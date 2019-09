Lanciata a Coverciano la nuova 500X Sport

di Martina Coppola

Sportiva di nome e di fatto. Fa il suo esordio in campo, al centro tecnico della Nazionale italiana di calcio di Coverciano, la Fiat 500X Sport e il motivo è da subito chiaro: "Al pari degli Azzurri del calcio, la 500X è disegnata e progettata in Italia, costruita nello stabilimento Fca di Melfi, e si allena per giocare in tutto il mondo, tanto da essere, insieme all'iconica 500, il modello più globale della gamma Fiat", spiega Luca Napolitano, head of Fiat Emea. Tornano a intrecciarsi i destini di Fiat e Figc, due simboli del made in Italy che quest'anno hanno festeggiato il 120esimo anniversario e rinnovato, per altri quattro anni, la sponsorizzazione avviata nel 2000: "Sono molto contento di questa collaborazione con la quale possiamo rinforzare ancora di più il concetto di squadra - sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. È importante che un centro come Coverciano, che rappresenta il mondo Azzurro del calcio, sia aperto e possa diventare un luogo di condivisione".

La 500X Sport, "il crossover sportivo che non c'era" come lo definisce Napolitano, punta tutto su dinamismo, precisione, controllo e stile italiano. Sotto il cofano spicca il motore FireFly Turbo 1.3 da 150 cv, abbinato a un nuovo setting di sospensioni, assetto più basso, e nuovi cerchi da 19" con pneumatici ad alte prestazioni per enfatizzare il carattere sportivo. L'obiettivo è conquistare una nuova categoria: "Vogliamo proporre - aggiunge Napolitano - un'alternativa alle vetture compatte del segmento C dal look sportivo. Si tratta di una fascia di mercato in crescita che vale più di 500mila unità l'anno in Europa. Per questo abbiamo puntato su un look più aggressivo e sul dinamismo di guida. Gli ingegneri Fiat, come avrebbe fatto un preparatore atletico per un giocatore, hanno dato vita a un allenamento specifico per creare questa nuova vettura". Porte aperte in concessionaria per scoprire la vettura nei weekend del 14-15, 21-22 e 28-29 settembre e la gamma, con finanziamento Fca Bank, parte da 189 euro al mese. "500X - conclude Napolitano - ha uno scopo strategico e specifico nella nostra gamma che è quello di conquistare. È commercializzata in più di 100 Paesi nel mondo e qui oggi possiamo festeggiare le prime 500mila unità di 500X vendute".

Sono intervenuti per un breve saluto anche l'esterno offensivo della Nazionale italiana, Federico Chiesa, e il campione del mondo del 1982, Antonio Cabrini. Nei giorni scorsi i testimonial della FIGC per l'evento sono stati il responsabile dell'Area Scouting del Club Italia Mauro Sandreani, il tecnico della Nazionale Under 15 Patrizia Panico e la nutrizionista della Nazionale Under 18 Maria Luisa Cravana, mentre domani sarà presente il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi.

