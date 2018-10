Lancia Ypsilon con Artissima

Per il quarto anno consecutivo Lancia è sponsor di Artissima, la fiera d'arte contemporanea italiana per eccellenza. La Fashion City Car promuove il progetto "Lancia Ypsilon St'Art Tour" per andare alla scoperta dell'arte contemporanea attraverso visite guidate esclusive

Dall’anno della sua fondazione, il 1994, sperimentazione e ricerca contraddistinguono Artissima, la fiera d’arte internazionale in programma a Torino dal 2 al 4 novembre. La prestigiosa rassegna (nel 2017 ha accolto oltre 52.000 visitatori), ospiterà quest’anno 189 gallerie divise nelle varie sezioni: “Main Section”, “New entries”, “Present Future”, una delle più caratterizzanti, “Back to the Future”, “Disegni” e la novità “Artissima Sound”, dedicata alle opere sonore. Per il quarto anno consecutivo, Lancia è sponsor dell’evento.

La Lancia Ypsilon, vettura simbolo di questo evento, sarà esposta su un set dinamico e artistico e protagonista di una appassionante “scoperta del messaggio”. Il pubblico, infatti, potrà scoprire preziosi dettagli della vettura semplicemente scattandole una foto con il proprio smartphone: il flash illuminerà messaggi nascosti che svelano la personalità di Lancia Ypsilon, una personalità decisa e un’attenzione ai dettagli dedicata a chi ama distinguersi che si possono apprezzare al primo sguardo. Sarà possibile condividere ogni scatto sui canali social tramite gli hashtag ufficiali Lancia: una forma di partecipazione culturale davvero social e connessa.

I temi dei percorsi guidati ruotano quest’anno attorno all’attenzione ai dettagli. I visitatori potranno “viaggiare” da un’opera all’altra e da un Paese all’altro, guidati da una visione fresca e puntuale sulle tendenze più recenti e rilevanti del mondo dell’arte. Anche quest’anno è confermata la guida di professionisti della mediazione culturale grazie alla partecipazione di Arteco, associazione attiva nel campo della ricerca storico-artistica e della formazione al contemporaneo. È possibile registrarsi gratuitamente per aderire all’iniziativa presso lo stand Lancia o inviando un’email con oggetto “Ypsilon St’Art Tour” all’indirizzo segreteria@artissima.it.

