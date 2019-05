Jeep Weangler premiata in Francia

di Daniele Cornil

I francesi non hanno dubbi. È la Jeep Wrangler la regina del fuoristrada. L’ambito riconoscimento le viene tributato dai lettori della rivista specializzata 4x4 Magazine, una delle pubblicazioni specializzate più importanti nel settore dei fuoristrada in Francia, che ogni anno mette alla prova un vasto numero di veicoli a quattro ruote motrici dai costruttori di tutto il mondo. Oltre ad assegnare un punteggio ai diversi modelli in base alle caratteristiche di guida su strada, la giuria li sottopone ad un impegnativo esame di valutazione in fuoristrada prima di esprimere il verdetto e coronare la 4x4 dell'Anno.

In passato, altri modelli del marchio Jeep hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento: la Jeep Cherokee XJ (1986), la Jeep Cherokee XJ con motore benzina da 4.0 litri (1989), la Jeep Grand Cherokee ZJ (1994), la Jeep Wrangler JK (2008) e la Jeep Renegade (2015).

Il premio riconosce l'importante lavoro svolto dagli ingegneri Jeep nel garantire alla nuova Wrangler la sua leggendaria ed ineguagliabile capacità off-road nel rispetto delle normative, e soprattutto, delle aspettative dei clienti in termini di mobilità. Più moderna, più comoda, meglio equipaggiata e sempre iconica, la Wrangler rimane il punto di riferimento in termini di capacità all-terrain.

Quello di 4x4 Magazine è l'ennesimo riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi internazionali ricevuti dalla nuova generazione dell'icona Jeep Wrangler. In Europa, nei primi quattro mesi di quest'anno, si è già aggiudicata il premio speciale "Off-Road Award" nell'ambito del 4x4 of the Year della rivista inglese 4x4 Magazine, il riconoscimento "Legend Car" dei "Best of Moto 2018 Awards" assegnati dal portale polacco specializzato www.moto.pl, il titolo di "2018 Automotive Première" negli "Auto Leader 2018 Awards", l'evento organizzato dalle autorevoli testate Motor e Auto Moto, il riconoscimento "Auto ideale per un lungo viaggio in due" assegnatole dai redattori del portale polacco Wirtualna Polska e il premio di miglior novità dell’anno nella categoria Premium crossover e SUV dei Grand Prix awards della rivista russa Za Rulyom.

