Jeep premiata in Francia e Polonia

La Renegade è stata eletta "SUV Urbano dell'Anno 2019” dai lettori della rivista specializzata francese SUV Crossover. La Wrangler ha vinto nella categoria “Auto ideale per un lungo viaggio in due” nella sezione automotive del portale web Wirtualna Polska

di Daniele Cornil

Incetta di premi per il marchio Jeep nel cuore dell’Europa. In Francia, i lettori della rivista specializzata SUV Crossover hanno attribuito alla Renegade il riconoscimento di "SUV Urbano dell’anno 2019".: <<Presente da diversi anni nel segmento dei SUV urbani –ha detto il capo redattore della testata Julien Renavand- la Renegade ha recentemente beneficiato di un restyling, sia per quanto riguarda l’estetica che per i contenuti tecnici, che le ha permesso di riposizionarsi ai vertici della categoria. Un ritorno apprezzato dai nostri lettori che non sono rimasti insensibili al fascino e alle qualità di questa Jeep>>.

La vasta gamma di motorizzazioni e versioni disponibili sulla Renegade affascina in modo particolare i clienti francesi che ne hanno fatto il modello Jeep più venduto in Francia, sin dai suoi esordi nel 2014. L'introduzione di nuovi motori turbo benzina, il 3 cilindri da 1,0 litri e 120 CV e il 4 cilindri da 1,3 litri con 150 CV o 180 CV, conferma che la Renegade rappresenta un’offerta interessante sia in termini di tecnologia che di nuove dotazioni. Inoltre, la nuova Jeep Renegade plug-in hybrid (PHEV) appena presentata al salone di Ginevra, potrà confermare ancora una volta le sue grandi qualità e al contempo soddisfare le nuove esigenze di mobilità, soprattutto nei centri urbani.

In Polonia sale sul podio la Wrangler. Una giuria costituita da redattori auto del popolare portale polacco Wirtualna Polska (con 4 milioni di utenti al mese, i siti web WP Moto e WP Autokult di Wirtualna Polska, rappresenta il più grande portale online polacco dedicato al mondo automotive), guidato da Mariusz Zmysłowski, ha scelto le migliori vetture tra i modelli lanciati nel 2019. L’esclusivo gruppo di vincitori include la Jeep Wrangler, che ha trionfato nella categoria “Auto ideale per un lungo viaggio in due”.

Nella ricerca dell’auto perfetta per questa categoria, la redazione si è concentrata principalmente sulle emozioni che rendono l’affrontare un lungo viaggio in macchina un’esperienza unica. Contestualmente, la giuria ha preso in considerazione le caratteristiche funzionali e prestazionali offerte dalle vetture candidate ad aggiudicarsi il riconoscimento, un campione che spaziava dai coupé sportivi francesi alle compatte giapponesi, dalle utilitarie britanniche ai SUV americani.

Quello di Wirtualna Polska è l’ennesimo riconoscimento che si aggiunge al già lungo elenco di premi internazionali ricevuti dalla nuova generazione dell’iconica Jeep. Solo in Polonia, ad esempio, si è già

aggiudicata il riconoscimento “Legend Car” nell’ambito dei Best of Moto 2018 Awards assegnati dal portale polacco specializzato www.moto.pl e il titolo di “2018 Automotive Première” in occasione degli Auto Leader 2018 Awards, l’evento organizzato dall’autorevole settimanale Motor e dal mensile Auto Moto.

