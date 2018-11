Mopar, oltre 200 accessori per la Jeep Gladiator

C'è solo l’imbarazzo della scelta. Un imbarazzo più che giustificato davanti ad un catalogo ricco di oltre 200 accessori che il marchio Mopar offre alla clientela Jeep per personalizzare la nuova Gladiator 2020. La vettura, allestita e "rivestita" da Mopar ed esposta al Salone di Losa Angeles, mette in evidenza il potenziale di personalizzazione in ottica vacanziera e tempo libero dell'ultima arrivata in casa Jeep.

L'allestimento firmato Mopar non passa certamente inosservato: kit di sollevamento da 2 pollici abbinato a porte tubolari, griglie parasassi e luci a LED off-road da 5 e 7 pollici. Il “sun bonnett” in abbinamento alle porte tubolari offre una sensazione open-air unica, diversa da quella offerta da qualsiasi altro pick-up di medie dimensioni di serie. Ulteriori accessori Mopar includono esclusivi cerchi a cinque razze, una decalcomania sul cofano, una griglia Mopar annerita e cinghie di fissaggio per il parabrezza. Per gli stili di vita più attivi, le barre trasversali Mopar montate sul pianale consentono di installare il portabici Mopar nella parte posteriore. Un sistema di stivaggio sottopianale migliora l'utilità della vettura grazie ai doppi cassetti scorrevoli chiudibili a chiave. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle Katzkin, maniglie Mopar, borse Molle e tappetini di protezione. La vettura è inoltre dotata di un sistema di scarico Mopar "cat-back" con presa di aspirazione dell'aria fredda Mopar per aumentare la potenza e la coppia erogate.

"Il marchio Mopar porterà sul mercato un catalogo completo di ricambi e accessori per consentire ai proprietari di personalizzare la nuova Jeep Gladiator 2020 e adattarla al loro stile di vita -ha detto Steve Beahm, Head of Parts & Service Mopar e Passenger Car Brands, FCA North America- offriremo ai proprietari tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare il pick-up di medie dimensioni più performante di sempre, sia che si tratti di versatili accessori lifestyle o di Jeep Performance Parts per fuoristrada più impegnativo".

I ricambi e gli accessori Mopar dedicati alla Gladiator sono accompagnati da una garanzia di fabbrica e sono il frutto di decine di migliaia di ore di sviluppo, test e convalida in stretta collaborazione con i reparti tecnici e di product design del marchio Jeep. Per garantire un’integrazione perfetta dei ricambi e degli accessori Mopar sulla Gladiator e prodotti dalla finitura, dalla qualità e dal look impeccabili (colore, grana, aspetto, silhouette, ecc.), sono stati applicati gli standard più rigorosi e sono stati utilizzati dati di fabbrica esclusivi, non disponibili ai produttori aftermarket.

