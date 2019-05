Jeep conquista il record di velocità sul ghiaccio

di Daniele Cornil

È la Jeep Grand Cherokee Trackhawk il SUV più potente del mondo, che si iscrive di diritto nel libro d’oro dei record automobilistici con un’impresa straordinaria. Forte del suo motore V8 6,2 litri da 710 CV (che detto fra parentesi le consente di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi), la Cherokee Trackhawk ha stabilito il record di velocità assoluto su ghiaccio per un suv, raggiungendo il “muro” dei 280 km/h sulla superficie del lago Baikal, in Russia. Per l’esattezza, secondo i dati confermati dalla Federazione Automobilistica Russa (RAF), la vettura è stata in grado di raggiungere una velocità media di oltre 257 km/h su 1 km con partenza lanciata e di oltre 100 km/h con partenza da fermo. La velocità massima raggiunta sul ghiaccio, secondo i dispositivi di tracciamento GPS, è stata di 280 km/h.

Il record è stato raggiunto nel corso dell’edizione 2019 del tradizionale festival motoristico "Speed Days on the Baikal Ice". Nel corso delle otto edizioni dello “Speed Days” (la prima è del 2011), sono stati stabiliti oltre 20 record di velocità sul lago Baikal con diverse categorie di veicoli. Tutti i tentativi di stabilire un record si svolgono sul ghiaccio naturale e non trattato; la preparazione della pista si limita alla rimozione di quegli ostacoli (cumuli di neve, dossi) che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei piloti e della giuria. I risultati vengono registrati da giudici iscritti alla Federazione Automobilistica Russa, utilizzando attrezzatura di cronometraggio approvata dalla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

"Con la partecipazione a questo evento- ha detto Jeff Hines, Head of Jeep EMEA Brand- la Grand Cherokee Trackhawk ha dimostrato risultati eccellenti. Massimi livelli di trazione sono stati garantiti dal sistema di trazione integrale on-demand Jeep Quadra-Trac, che consente di scegliere l'impostazione più adatta al proprio stile di guida e alle condizioni di aderenza ottimizzando le prestazioni su ogni tipo di superficie incluso il ghiaccio. La frenata risulta sempre eccellente grazie al sistema frenante Brembo con freni anteriori maggiorati".

