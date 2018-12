Jeep con Autonomy: mobilità senza confini

di Daniele Cornil

"Tutti nasciamo quattro per quattro". Un bel claim pubblicitario, che però è anche e soprattutto la sintesi di una filosofia aziendale. Perché Jeep è da sempre sinonimo di libertà. Di mobilità senza ostacoli e senza confini. E questo, in estrema sintesi, è lo spirito che anima l’iniziativa "Jeep Off Road 2018" con cui Fiat Chrysler Automobiles ha aderito quest’anno alla "Giornata internazionale delle persone con disabilità". Istituita nel 1981 – anno internazionale delle persone disabili – la ricorrenza si celebra il 3 dicembre in tutto il mondo e dal 1993 questa data è diventata anche la “Giornata europea delle persone con disabilità”, come voluto dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite.

E così, in occasione dell’edizione 2018 della “Giornata”, Autonomy e Jeep Off Road hanno accompagnato cinque ragazzi disabili (Denise, Carlotta, Ilaria, Luca, Michele) su cinque Wrangler (negli allestimenti Rubicon e Black Eagle) lungo i sentieri del parco del Beigua, un’area naturale protetta in provincia di Savona in un territorio che si estende tra la città metropolitana di Genova e la provincia di Savona, che prende il nome dal monte Beigua, di 1.287 metri d’altezza. Nel parco, attraversato dall’Alta Via dei Monti Liguri, si trovano molti sentieri escursionistici.

I cinque ragazzi sono stati accompagnati nella loro avventura da Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross che da una decina d’anni porta gioia e allegria a bambini disabili, malati oncologici e persone in carrozzella attraverso la Mototerapia. Si tratta di esibizioni di motocross acrobatici dove malati e disabili, soprattutto bambini, salgono in sella e volano insieme a Vanni Odera e altri campioni della sua squadra: quasi 50 date ogni anno, totalmente gratuite. Nell’edizione 2018, il Jeep Off Road ha confermato la sua collaudata formula già utilizzata in passato: giornate di fuori strada con notti in tenda con il coinvolgimento dei giovani in carrozzina. Sul canale YouTube di Jeep e Autonomy è stato diffuso il filmato “Jeep Off Road – Parco del Beigua 2018” che racconta l’esperienza con immagini che alternano le emozioni dei salti di Oddera e quelle dei protagonisti che hanno potuto vivere un’esperienza davvero unica.

"Il progetto Jeep Off Road - hanno detto i responsabili di Fca - appoggia completamente la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità' che, oltre a promuovere azioni di sensibilizzazione sulle questioni legate alla disabilità, vuole richiamare l’attenzione sui vantaggi di una società inclusiva e accessibile a tutti, incoraggiando le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e il settore privato a collaborare con le organizzazioni delle persone con disabilità per organizzare eventi e attività che celebrino questa giornata".

Il programma Autonomy offre una gamma completa di vetture e veicoli commerciali del gruppo Fca. Inoltre, permette di usufruire di una serie di servizi per risolvere i problemi riguardanti la guida di una vettura adattata alle possibilità dei disabili. Presso i numerosi centri di mobilità presenti su tutto il territorio nazionale, i clienti di Autonomy possono provare le proprie capacità motorie, prendere confidenza con i veicoli modificati e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.

