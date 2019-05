Jeep, arriva la nuova gamma "S"

Le nuove serie speciali "S" per Renegade, Compass e Cherokee caratterizzati dal loro look premium, dato dai numerosi dettagli Granite Crystal, e da una ricca ed esclusiva dotazione di serie. Prezzi a partire da 17.900 Euro

Dopo l’esordio europeo al Salone di Ginevra, arriva in concessionaria la nuova famiglia delle Jeep “S”, contraddistinta da un look molto sportivo e da una dotazione di serie “top” di gamma. Le nuove Jeep S si distinguono al primo colpo d’occhio dagli inserti in Low Gloss Granite Crystal e sulle finiture della leggendaria griglia anteriore “Seven Slot”. Completano gli esterni specifiche barre sul tetto ed esclusivi cerchi in lega da 19" in Granite Crystal. Gli interni, rivestiti in tessuto sportivo per la Renegade e in pelle per la Compass e la Cherokee, presentano una dotazione di serie moto completa che include per tutti i modelli il “top” della connettività, con il sistema UconnectTM 8,4" NAV.

Sul fronte motori ce n’è veramente per tutti i gusti e per tutte le esigenze. La Renegade permette di scegliere il nuovo motore 1.3 Turbo T4, da 180 CV con trasmissione automatica a nove marce, oppure il 1.3 Turbo T4 da 150 CV. I turbodiesel sono il Multijet II da 1,6 litri abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all'automatico DDCT a sei velocità e il Multijet II 2 litri 4x4 in abbinamento al cambio automatico a nove marce. La gamma Compass offre il 2.0 Multijet da 170 CV abbinato al cambio automatico a nove marce e alla trazione integrale, la motorizzazione benzina 1.4 da 140 e 170 CV (cambio manuale a sei marce e automatico a nove marce e trazione integrale), e i Multijet II da 1.6 (120 CV con cambio manuale) e 2.0 da (140 e 170 CV entrambi con automatico a nove marce). La Cherokee è invece offerta Cherokee con il motore 2.0 benzina turbo da 270 CV, cambio automatico a nove marce e trazione integrale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata