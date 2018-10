Jeep, arriva la Compass Trailhawk

Al via gli ordini della versione più estrema della Compass, equipaggiata con il motore 2.0 MultiJet II da 170 CV e il cambio automatico a nove marce. Con lei debutta la rinnovata gamma Compass 2019. Porte aperte in tutte le Concessionarie Jeep il prossimo fine settimana, 13 e 14 ottobre

di Daniele Cornil

Potersi fregiare del marchio “Trail Rated” non è così semplice. E’ un po’ come portare il basco verde dei palombari della marina militare. Oppure la cintura nera di qualche arte marziale. Insomma: è un segno distintivo di appartenenza. Ebbene, il badge rosso “Trail Rated” è il “marchio di qualità” che la Jeep assegna ai suoi modelli di punta dopo averli sottoposti a test massacranti sui tracciati più impossibili dei quattro continenti. Un traguardo che le Jeep “Trail Rated” raggiungono grazie alle specifiche dotazioni di serie studiate per i clienti che desiderano il massimo in termini di fuoristrada. La nuova Compass Trailhawk si fregia del leggendario “badge” rosso e presenta caratteristiche tecniche al “top” della categoria.

Fra le principali dotazioni spicca l’avanzato Jeep Active Drive Low, il sistema 4x4 full-time che entra automaticamente in funzione, quando si rende necessaria la trazione integrale. In particolare, il sistema è in grado di inviare, se necessario, il 100% della coppia disponibile a qualsiasi ruota, oltre ad essere dotato del dispositivo Jeep Selec-Terrain che offre diverse modalità di trazione per garantire le massime prestazioni 4x4 su qualunque superficie e in qualsiasi condizione climatica. Le capacità off-road, punto di riferimento nella categoria, sono garantite anche dall’adozione del dispositivo di disconnessione dell'assale posteriore e di un'unità di trasmissione della potenza (PTU) per ridurre ulteriormente i consumi proprio sui modelli con configurazione 4x4. Infine, la Jeep Compass Trailhawk presenta un'altezza da terra aumentata di circa 2,5 cm (dunque è pari a 21,6 cm), piastre di protezione sottoscocca, gancio di traino posteriore, pneumatici 225/60 R17 All Season e ruota di scorta Full Size.

Equipaggiata con il motore 2.0 MultiJet II da 170 CV, abbinato al cambio automatico a nove marce, la Compass Trailhawk si distingue al primo colpo d’occhio per i cerchi in lega da 17”, la marmitta cromata, i fari anteriori Bi-Xenon e LED Signature, lo sticker nero sul cofano e il badge “Trail Rated”. Nell’abitacolo spiccano i rivestimenti in pelle e tessuto ed una dotazione di serie completa che include il sistema Uconnect compatibile con il proprio smartphone e il quadro strumenti a colori TFT da 7'' .

Insieme alla nuova Trailhawk, debutta la gamma 2019 della Compass che prevede alcuni aggiornamenti di prodotto per rendere ancora più interessante il SUV Jeep che abbina la proverbiale capability off road e l'eccellente dinamica di guida a un design moderno in autentico stile Jeep e una ricca dotazione tecnologica (sistema Uconnect di serie su tutte le versioni). La nuova Trailhawk e tutta la rinnovata gamma della Compass , con prezzi a partire da 24.900 Euro, saranno disponibili presso tutte le concessionarie durante il Porte Aperte del 13-14 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata