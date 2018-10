Jeep, appuntamento al '4x4 Fest'

A Carrara, per il sesto anno consecutivo, il marchio Jeep è partner del più importante evento italiano dedicato all'off-road. Tre giorni all'insegna della guida in fuoristrada con la possibilità di provare la gamma di SUV più premiata di sempre: Wrangler, Cherokee e Renegade

di Daniele Cornil

Ogni appassionato di fuoristrada si dovrà segnare le date in agenda: dal 12 al 14 ottobre. L’evento da non perdere è il "4x4 Fest" di Carrara, che ogni anno attrae numerosi professionisti del settore, ma anche numerosi clienti e semplici appassionati della guida “off road”, per conoscere e provare tutte le ultime novità del mondo del 4x4. Nell'area test-drive, lo stand Jeep è praticamente una tappa obbligata. Non solo per ammirare la mitica Wrangler JL della quarta generazione, il modello simbolo delle fuoristrada americane, che quest'anno compie 77 anni. Ma anche e soprattutto per mettere alla prova tutta la gamma, interamente rinnovata nel corso degli ultimi mesi.

Per i “duri e puri” ecco la nuova Wrangler, la più abile di sempre nella guida off-road e regina indiscussa del fuoristrada. Offre due sistemi di trazione integrale, contenuti tecnologici avanzati e una dotazione completa per la sicurezza e motori turbodiesel MultiJet II da 2,2 litri e turbo benzina da 2 litri.

Perfetta in città. Ideale in fuoristrada. E’ la nuova Cherokee, evoluzione del SUV best in class per le doti off road, ma perfettamente a proprio agio anche nel contesto urbano. Punta tutto sulla tecnologia avanzata, sul comfort e sul design. All'interno, innovativi contenuti tecnologici e tanto spazio in un ambiente sofisticato, materiali di qualità superiore, cura artigianale e attenzione al dettaglio.

La Jeep dei record. Eccola, è la nuova Renegade è il modello che più di ogni altro ha portato il marchio a eccezionali traguardi di vendite in Europa. Con lei debutta l'innovativa gamma di propulsori a benzina turbo sviluppata per garantire massima efficienza nei consumi e prestazioni eccezionali sia su strada sia in fuoristrada, fermo restando uno stile unico, che integra i tratti iconici del brand in una veste moderna.

