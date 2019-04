Guida autonoma, al via il master con Fca e Crf

Formare una nuova generazione di esperti dell’automotive. E’questo l’obiettivo del master universitario di secondo livello in Autonomous Driving proposto dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Università di Trento (iscrizioni aperte fino al 19 aprile: 20 posti disponibili destinati ai laureati magistrali in ingegneria).

Nato dalla partnership con Fiat Chrysler Automobiles e CRF (il centro ricerche del Gruppo) e con la Fondazione Bruno Kessler di Trento, il master fornirà elementi ai partecipanti per progettare e sviluppare sistemi intelligenti per veicoli connessi e autonomi, la sfida ingegneristica che il mercato mondiale dell’auto sta iniziando ad affrontare. Le lezioni (in lingua inglese) si svolgeranno presso l’Università di Trento a partire dal 20 maggio (1.500 ore comprensive di tirocinio). Le borse di studio messe a disposizione permetteranno ai partecipanti di ottenere 60 crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti e spendibili nell’Unione Europea.

"FCA e CRF hanno deciso di essere al fianco di questo master - spiega un comunicato del Lingotto- in quanto costituisce un’importante opportunità per la formazione di competenze approfondite su un tema che sarà sempre più strategico per l’automobile. È fondamentale che gli ingegneri che iniziano oggi a lavorare nel settore automotive completino la formazione meccanica classica con nuove conoscenze: dall’intelligenza artificiale al machine learning, dalla cybersecurity alla sensor fusion".

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il professor Francesco Biral dell’Università di Trento (direttore del corso, francesco.biral@ing.unitn.it), il professor Luigi Rovati dell’Università di Modena e Reggio Emilia (luigi.rovati@unimore.it) oppure consultare il sito dedicato al master, raggiungibile all’indirizzo www.unitn.it/master-adbot.

