Fiat sponsor di Torino Film Festival

Per il quarto anno consecutivo, Fiat è Main Sponsor del TFF, la rassegna cinematografica torinese che andrà in scena dal 23 novembre al 1° dicembre. Le nuove 500X e 500L accompagneranno gli ospiti del Festival per l’intera manifestazion

di Daniele Cornil

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Fiat è main sponsor del Torino Film Festival . Una delle più importanti rassegne cinematografiche internazionali in agenda dal 23 novembre al 1° dicembre. Giunta quest’anno alla 36esima edizione, il TFF proporrà film d’autore, sezioni a tema e opere sperimentali, confermando quella capacità unica di coniugare con successo tradizione e innovazione, oltre a saper spaziare con disinvoltura tra temi e linguaggi eterogenei.

Per gli attori, i registi e gli ospiti del Festival, Fiat mette a disposizione una flotta di 500X e 500L, i modelli da poco rinnovati per continuare ad essere protagonisti dei rispettivi segmenti. Per la nuova 500X si tratta di un suggestivo ritorno nel cuore di Torino. Qui, infatti, poche settimane fa si è svolta la presentazione ai media internazionali del crossover di casa Fiat, in una cornice non casuale: il Museo Nazionale del Cinema.

D’altra parte c’è un legame storico che unisce Torino, il marchio Fiat e il cinema. Basti pensare alle diverse vetture Fiat che nel corso degli anni sono state “scritturate” dai grandi registi. Nel 1957, ad esempio, Fellini scelse la 1100 B e la 600 Trasformabile per “Le notti di Cabiria”. Quasi cinquant’anni dopo proprio la 500X partecipò al travolgente “Zoolander 2” di Ben Stiller. E poi i tanti luoghi di Torino utilizzati come set cinematografici. Piazza Castello, nel film “Hannah e le sue sorelle” di Woody Allen. Ma anche piazza CLN in “Profondo rosso” di Dario Argento. Impossibile non ricordare gli oltre 1.500 filmati, tra documentari e video pubblicitari, prodotti da Fiat dal 1911 a oggi. Fino al capitolo più recente. Il suggestivo short movie "Fiat 500X - A taste of tomorrow. Today" ispirato al film cult degli anni 80 “Back to the future” che ha spopolato anche sul web, registrando oltre 42 milioni di visualizzazioni sui social Fiat, il miglior risultato di sempre per il Gruppo.

