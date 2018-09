Fiat Professional al Salone del Gusto 2018

di D.Co.

Torino è una capitale mondiale della buona tavola. E puntuale come ogni anno ospita il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo: "Terra Madre Salone del Gusto 2018", in programma dal 20 al 24 settembre. Il pubblico potrà visitare un grande mercato con espositori dai cinque continenti e Presìdi Slow Food. Inoltre avranno luogo numerosi incontri per scoprire la ricchezza enogastronomica attuale e per ampliare i punti di vista sul mondo dell'alimentazione. Il tema di questa dodicesima edizione è "Food for change", un invito a riflettere con consapevolezza sui propri comportamenti alimentari.

Fiat Professional, partner tecnico dell'evento, espone un Ducato veramente "speciale", perfettamente in tema con l’evento. Si tratta di una versione allestita da StreetFoody, azienda toscana situata a Terranuova Bracciolini (Arezzo), leader nella produzione di veicoli per lo street food adatti a ogni business. Spicca la cura dei dettagli, delle grafiche e degli accessori, che si unisce ad un approfondito studio dell'ergonomia e della praticità di utilizzo.



"Dal 1981 – spiegano in Fiat Professional - Ducato offre la migliore base per trasformazioni di ogni genere, avendo ingombri meccanici ridotti grazie allo schema tecnico con trazione anteriore e motore. Successivamente, di generazione in generazione, ogni Ducato ha introdotto innovazioni atte a migliorare la trasformabilità dei veicoli".

L'esemplare griffato Street Foody mette in risalto le innumerevoli possibilità di trasformazione consentite dalla base Ducato, dagli shuttle alla mobilità assistita, dalle officine mobili ai veicoli con cassone, dai mezzi coibentati a quelli con cella refrigerata, dai camper per il tempo libero ai mezzi per la Pubblica Amministrazione.

"La nostra gamma può soddisfare qualunque attività professionale o esigenza di mobilità - dicono in Fiat Professional -, come dimostra anche la collaborazione con i migliori allestitori Europei.Il Ducato è un best seller anche sul fronte della tecnologia, come dimostra la versione Natural Power, equipaggiato con il propulsore a basso impatto ambientale 3.0 Natural Power con alimentazione a metano. Un veicolo attento all'impatto ambientale, in linea con il tema centrale di questo evento".





