Fiat ProfessionaI al Salone del Mobile di Milano

Il salone del Mobile di Milano è da sempre l’evento più importante per gli operatori del settore dell’arredamento domestico. Ecco perché Fiat Professional è presente con uno stand dedicato al tema mobilio e complementi di design su cui espone Ducato e Talento.

"Il salone del Mobile di Milano è un laboratorio di idee e innovazione al quale non potevamo mancare- ha detto Stéphane Gigou, Head of EMEA Fiat Professional Brandlo- E’ un punto di incontro tra professionisti in cui la competenza e la concretezza del nostro marchio si combina con l’immaginazione e l’esperienza dei designer. Una fiera del “saper fare” durante la quale Fiat Professional dimostrerà ancora una volta di essere il miglior partner del mondo produttivo grazie alla sua gamma completa e versatile capace di offrire soluzioni per ogni necessità di trasporto"

Sotto i riflettori Ducato, best seller di Fiat Professional e leader incontrastato del mercato europeo, che attirerà l’attenzione del pubblico grazie anche a una personalizzazione della carrozzerie studiata ad hoc e incentrata sul tema della rassegna, insieme al Talento. Una flotta di quattro esemplari di questo modello versatile e generoso, compagno ideale del professionista nei suoi percorsi urbani ed extra urbani, offrirà un servizio shuttle dedicato alla giornata con Confindustria dell’11 aprile.

