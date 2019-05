Fiat, ecco le nuove 500 star e rockstar

Al debutto due versioni top di gamma completamente nuove: la raffinata 500 Star, per chi cerca il massimo dell’eleganza, e la grintosa 500 Rockstar per chi ama l'anima più sportiva del modello

Più elegante, raffinata e tecnologica: arriva negli showroom la nuova gamma Fiat 500 che si arricchisce di aggiornamenti importanti, tra cui spiccano le due nuove versioni top di gamma Star e Rockstar destinate a un cliente giovane e sofisticato. Una gamma rinnovata e ampliata del capolavoro Made Italy che, a dodici anni dalla sua rinascita, continua a stupire l’Europa con numeri da record. Basti pensare che nel 2018 ha registrato il suo miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate (totale Fiat 500 e Abarth 595) e lo scorso marzo si è confermata la vettura più venduta del suo segmento, oltre che la seconda dell’intero trimestre, dietro solo all’altrettanto straordinaria Panda.

Forte di questi numeri, oggi la gamma 500 si completa con un allestimento ancora più ricco ed elegante: la Star. Tra le maggiori novità della nuova versione vi è l’inedita vernice Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa, che si abbina perfettamente ai dettagli cromati, ai cerchi in lega da 16” e al tetto in vetro Skydome, tutti elementi offerti di serie, inclusi i fendinebbia. L’esclusività degli esterni si riflette anche sui nuovi interni, che sono proposti in due combinazioni di colori, sabbia bianca e nero, e nell’elegante ed inedita lavorazione Matelassé con dettagli in ecopelle e logo 500 ricamato bordeaux.

La nuova Rockstar si contraddistingue per uno stile che unisce le caratterizzazioni estetiche grintose della Sport, visibili nei paraurti anteriore e posteriore e nelle minigonne laterali, a dettagli di stile come il tetto fisso in vetro, i cerchi da 16” in lega e i dettagli carrozzeria in cromo satinato. Inoltre, per esaltare l’anima ricercata e sportiva della nuova versione Rockstar, è stato introdotto un nuovo colore esterno con finitura opaca: il Verde Portofino. Anche gli interni sono del tutto inediti. In particolare, spicca il rivestimento della fascia centrale dei sedili, ispirato ai tessuti gessati degli abiti più ricercati.

Ciliegina sulla torta, per festeggiare il suo 120esimo anniversario, i clienti Fiat che acquistano un esemplare della nuova gamma 500 ricevono un regalo speciale: fino a 6 mesi gratuiti di Apple Music, con la possibilità di ascoltare in streaming oltre 50 milioni di brani senza pubblicità, offrendo così una colonna sonora infinita, e di ascoltarli al meglio grazie all'impianto audio premium BeatsAudio. Inoltre migliora anche l’esperienza in auto attraverso Apple CarPlay, il modo più intelligente e sicuro di utilizzare un iPhone al volante sfruttandone tutte le funzioni attraverso il display integrato dell’auto. Con Apple CarPlay, è inoltre possibile utilizzare il comando vocale Siri per effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, riprodurre audiolibri e podcast, ottenere indicazioni stradali ottimizzate in base al traffico e molto altro ancora.

