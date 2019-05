Fiat Centoventi: a Modena la "prima" italiana

Appuntamento a Modena, dal 16 al 19 maggio, per la prima edizione del Motor Valley Fest, il festival della "Terra dei Motori" dell'Emilia Romagna che si svolgerà tra la storica sede Maserati in viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e, in maniera diffusa, su tutto il territorio cittadino. Insieme alla Casa del Tridente, dal 1939 presente a Modena, al prestigioso evento partecipano i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth mettendo a disposizione i propri modelli per test drive, esposizione e attività.

Declinato in tre aree tematiche – denominate “Innovazione”, “EXPO” e “Adrenalina” – la nuova manifestazione celebra la creatività e la passione italiana che, proprio in questo territorio, ha dato vita alle più famose aziende di auto e moto nel mondo. In particolare, presso lo spazio del “Laboratorio Aperto Ex Centrale AEM” è stata allestita l’area “Innovazione” dove sono ospitate 15 università, 30 start-up e le più importanti aziende della Motor Valley. In mostra, per la prima volta in Italia, l’avveniristica Fiat Concept Centoventi che esprime la vision del marchio italiano su come sarà la mobilità elettrica di massa nel futuro.

Dopo l’ esordio mondiale al salone di Ginevra, la Centoventi esordisce davanti al pubblico italiano. La vettura rappresenta una previsione autorevole e realistica, nata da 120 anni di storia ed esperienza sul campo (da cui il suo nome) che saprà, come da tradizione del brand, staccarsi dal coro per andare oltre. Così è stato negli anni Cinquanta, ad esempio, quando Fiat 500 ha rappresentato una rivoluzione industriale e culturale, capace di superare le tradizionali categorie di estetica, design e ingegneria, per diventare un capolavoro unico nella storia dell'industria automobilistica e primo vero esempio di mobilità accessibile alle masse.

Inoltre, nel centro cittadino, saranno esposti i modelli Fiat 124 Spider, Fiat 500L 120° e Jeep Wrangler Unlimited Rubicon: vetture molto diverse ma che rappresentano al meglio l’ampiezza della gamma FCA nel rispondere a qualunque esigenza di mobilità. Infine, in concomitanza con il Motor Valley Fest 2019, il 18 e il 19 maggio andrà in scena la terza edizione di Motor1Days, una spettacolare sessione di attività dinamiche presso l’Autodromo di Modena, situato a Marzaglia. Qui nell’area “Adrenalina” sarà possibile provare e conoscere da vicino, affiancati dai tester del team Motor1.com, le ultime novità in ambito automotive, tra cui le più recenti vetture dei marchi FCA. Insomma, tutto è pronto per questa grande festa che renderà ancora più affascinante questo scrigno di cultura, storia e passione per i motori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata