FIAT 500L S-Design, nata per la famiglia

di Daniele Cornil

Si amplia la famiglia delle Fiat contraddistinte dalla lettera S. Esse come sportività. Come stile. Insomma: quella delle Fiat "esse" è una serie speciale "trasversale" che si sposa con entrambi i mondi del marchio Fiat, quello funzionale e quello emozionale. E così, dopo la 500x, la Tipo e la 124 Spider, arriva la 500L S-Design. Elegante, funzionale, accessoriatissima e, manco a dirlo, iperconnessa.

Nata sulla base della versione Cross, la nuova 500L S-Design si contraddistingue per l'inconfondibile look: assetto rialzato, esclusiva livrea Bronzo opaco abbinata al tetto nero lucido, cerchi in lega da 17" bicolore nero lucido e Myron. Stessa impronta sportiva all'interno dove spiccano la fascia plancia "texturizzata" in nero opaco con logo "500" color rame e la selleria specifica S-Design con tessuto nero. La dotazione di serie include: climatizzatore, ABS, ESP, 6 airbag, cruise control, volante in techno pelle multifunzione, display a colori TFT da 3,5 pollici e luci DRL a LED, sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen da interfacciare con lo smarthpone.

Dal lancio nel 2012 e per oltre 5 anni, la 500L è stata infatti stabilmente al vertice del proprio segmento, oltre che leader assoluta in Italia. E lo scorso maggio, 500L ha prodotto il suo 500 millesimo esemplare, un primato che ben si sposa con le ottime performance commerciali. Attualmente leader del segmento in Italia, Serbia e Turchia e sul podio in Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Danimarca, Portogallo e Grecia.

In occasione del lancio, nel mese di settembre, il diesel è proposto allo stesso prezzo del benzina e i concessionari Fiat saranno aperti tutti i week end del mese.

