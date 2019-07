Fiat 500 festeggia il compleanno: ecco la serie speciale 'Dolcevita'

Una nuova serie speciale per festeggiare il compleanno di 500 e i 120 anni di Fiat. Debutta il 4 luglio, data di nascita della storica vettura, la 'Dolcevita' in omaggio alle eleganti atmosfere italiane anni '60 con uno sguardo rivolto al futuro.

“La ‘Dolcevita’ presenta tante novità – spiega Luca Napolitano, head of Emea Fiat and Abarth brand -. Spiccano la capote a righe, la linea di bellezza, il logo Dolcevita nel posteriore e i cerchi in lega da 16" in bianco diamantato. Per quanto riguarda gli interni abbiamo nuovi dashboard in legno nautico e sedili in pelle. Inoltre, abbiamo incluso di serie, al centro della plancia, un touchscreen 7 pollici, il più ampio della categoria, che con CarPlay e Android auto consente una connettività semplice e intuitiva”.

La serie speciale è disponibile nella versione cabrio, con capote a righe orizzontali bianche e azzurre e logo rosso '500', abbinamento ispirato alle sedie a sdraio e agli ombrelloni della Riviera italiana degli anni Sessanta. In alternativa si può scegliere la berlina con tetto in vetro.

E' il 1957 quando l'iconica vettura diventa simbolo della ripresa e della mobilità in Italia: “Sono 62 anni di storia e di successi - sottolinea Napolitano –. Si parla di 6 milioni di 500 vendute dall'anno di nascita, più di 2 milioni quelle della versione rinnovata del 2007. Cinquecento è leader incontrastata nel segmento delle piccole cittadine ed è anche l'auto Fca più venduta negli ultimi due anni. In particolare, nel 2018 abbiamo raggiunto record di vendita e quest'anno quello di quota fuori dall'Italia. L'80% vanno fuori dal paese, il che la rende il modello più globale del marchio Fiat”.

Sul tetto del Lingotto a Torino circa cento 500 hanno dato il benvenuto alla nuova arrivata componendo la scritta 'Happy Birthday 500' : “Abbiamo deciso di festeggiare in famiglia invitando colleghi di Fiat, ognuno proprietario di una 500 sul tetto del Lingotto, posto iconico per noi. Pensate che la vettura usciva dagli stabilimenti di Mirafiori e veniva qui per essere testata sulla famosa pista della curva parabolica con vista sulla collina torinese. Ci sembrava il posto migliore per festeggiare insieme alla nostra famiglia”.

