Ferrari svela la sua ultima creatura: è la Portofino M

Svelata l'ultima creatura della Ferrari, la Portofino M, evoluzione della spider GT 2+ del Cavallino Rampante presentata ormai tre anni fa per sostituire la California. La Portofino M, dove la M sta per Modificata (il termine utilizzato a Maranello per indicare importanti evoluzioni tecnologiche di determinati modelli), è caratterizzata da diverse novità tecniche, a partire da un nuovo propulsore, passando da un inedito cambio a 8 rapporti, per arrivare a un innovativo Manettino a 5 posizione con modalità Race, una prima assoluta per le spider GT della Casa emiliana.

Il motore da 3.855 cc fa parte della famiglia dei turbo 8 cilindri più volte vincitrice del premio "International Engine of the Year": è in grado di erogare ben 620 cavalli a 7.500 giri/minuti (venti in più rispetto alla Ferrari Portofino) e di raggiungere una coppia massimo di 760 Nm a 5750 giri/minuto. Queste specifiche tecniche consentono una velocità superiore ai 320 chilometri orari e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h di 3,45 secondi.

Il cambio a 8 rapporti è stato completamente riprogettato rispetto alle precedenti trasmissioni a sette marce ed è per la prima volta installato su una vettura a tetto aperto del Cavallino Rampante. E' caratterizzato da un'architettura a doppia frizione in bagno d'olio, che ha consentito di ridurre gli ingombri del 20% e di aumentare la coppia trasmessa del 35%. Dal punto di vista della dinamica veicolo, la maggiore novità è l'introduzione del Manettino a 5 posizioni. L'obiettivo è ampliare le prestazioni di handling e trazione della Ferrari Portofino grazie all'aggiunta della modalità "Race", che, grazie all'attività del Ferrari Dynamic Enhancer, massimizza il piacere di guida della vettura. E' stato anche rinnovato il design dei paraurti per avere uno stile più sportiveggiante e aggressiva ed è stato migliorato il comfort di bordo con l'introduzione di nuovi contenuti disponibili su richiesta tra cui sistemi Adas e sedili ventilati e riscaldati.

La Portofino M, le cui consegne partiranno nel secondo trimestre dell'anno prossimo, con un prezzo base di 206 mila euro, segna la ripartenza per la casa di Maranello dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata