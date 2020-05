Fca, la nuova Ypsilon Hybrid EcoChic: l'ibrido in stile Lancia

Sempre più attenta all'ambiente ed elegante come da tradizione. Si chiama Ypsilon Hybrid EcoChic, la nuova city car di Lancia che celebra il debutto della versione ibrida. "EcoChic - spiega Antonella Bruno, responsabile di Lancia per la Regione Emea - è un modo di vivere l'auto che unisce la sostenibilità delle propulsioni alternative con lo stile di Lancia. Esiste dal 2009 ed è una formula di successo, come ci dicono le oltre 186mila auto EcoChic vendute finora. Comprende le alimentazioni a metano e gpl e oggi si completa con l'arrivo della hybrid, e offre una mobilità sicura, accessibile e sostenibile". In sintesi, "risponde in modo contemporaneo alle nuove esigenze di mobilità individuale, è sostenibile per l'ambiente e anche per chi l'acquista", aggiunge.

La serie speciale Ypsilon Hybrid Maryne tiene a debutto l'ibrido e sfoggia la nuova livrea Blu Maryne, ispirata ai colori del mare, i vetri privacy, il cruise control e i sensori pioggia e crepuscolare, mentre sono disponibili anche gli allestimenti Silver e Gold. Tocco 'chic' all'interno: i sedili sono in Seaqual Yarn, filato realizzato anche con la plastica raccolta nel Mediterraneo. Le vettura è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid a benzina, che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 cv, a un propulsore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio e cambio a 6 marce. "La mobilità - sottolinea Bruno - è semplice perché non necessita punti esterni di ricarica e non modifica lo stile di guida. È sostenibile perché riduce le emissioni di Co2 di 29 grammi/kilometro con un risparmio di carburante pari al 24%", oltre a tutti i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali.

A 35 anni dall'esordio, Lancia Ypsilon diventa dunque ancora più eco-friendly e celebra 3 milioni di unità prodotte. "Ogni anno Ypsilon- sottolinea Santo Ficili, responsabile del mercato Italia - vende quanto o di più di marchi con una gamma intera. È un'auto sempre contemporanea e mai come oggi è importante dare risposte ai bisogni di benessere personale ma anche di sostenibilità ambientale ed economica". La vettura è già disponibile in concessionaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata