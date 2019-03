Fca, iniziativa di Jeep per le tifose bianconere all'Allianz Stadium

In occasione della Festa della donna, all'Allianz Stadium di Torino va in scena una nuova iniziativa di Jeep per la partita di Serie A Juventus-Udinese. Saranno allestiti due set fotografici dove le tifose potranno registrare un video messaggio da condividere poi sui maxi schermo dello stadio tra il primo e il secondo tempo del match. "ll supporto in ognuna delle tante sfide che costellano una stagione sportiva - fanno sapere da Jeep - è il miglior modo per consolidare il connubio tra due realtà vincenti e sempre proiettate verso il futuro". Non è la prima volta che Jeep dà voce ai supporter bianconeri: in occasione del progetto 'Ultraspeech' dello scorso dicembre è stato infatti possibile incitare la squadra attraverso un messaggio vocale.

