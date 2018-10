Fca Heritage: appuntamento a Padova

di Daniele Cornil

I numeri parlano chiaro: oltre 1600 espositori e più di 5000 vettura in vendita. “Auto e Moto d’Epoca” di Padova, in agenda dal 25 al 28 ottobre, si conferma come il principale evento europeo del settore e taglia il traguardo della 35esima edizione. Tra i protagonisti dell’evento FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo guidato da Roberto Giolito, che valorizza e promuove il patrimonio storico dei marchi del Gruppo.

"A Padova - spiega Giolito - viene ufficializzata l’apertura di due nuovi servizi Alfa Romeo Classiche, che si vanno ad aggiungere al Certificato di Origine, disponibile per le vetture storiche Alfa Romeo dal 2016. Da oggi è infatti possibile richiedere la Certificazione di Autenticità e il Restauro, realizzato dai nostri esperti tecnici. Infatti grazie alla possibilità di accedere agli archivi originali, possiamo dare nuova vita alle vetture storiche e restituirle ai proprietari nelle migliori condizioni. Tra le prime Alfa Romeo storiche a fregiarsi della nuova Certificazione di Autenticità c’è la Giulietta Sprint del 1955 di Piero Pelù, il cantante dei Litfiba".

Intanto prosegue con successo il servizio di restauro e vendita “Reloaded by Creators”, lanciato lo scorso mese di febbraio. "FCA Heritage propone in vendita un numero limitato di vetture selezionate - dice Giolito - tornate al loro antico splendore dopo un accurato intervento di restauro effettuato direttamente dalla Casa Madre, che si incarica di dare una nuova vita ai propri classici e riconsegnarli ai suoi clienti, dopo averne certificato ufficialmente l’autenticità. I ricavi ottenuti sono successivamente impiegati per finanziare nuove attività di scouting al fine di accrescere di nuovi pezzi significativi la nostra collezione storica di FCA. A Padova abbiamo deciso scelto di dedicare un vero e proprio tributo all’iconica Fiat 124 spider presentando in vendita due vetture, appartenenti rispettivamente alla prima e all’ultima serie della “spider che visse due volte” tra Europa e America: una Fiat 124 Sport Spider del 1967 e una Pininfarina Spidereuropa del 1982".

Accanto a questa leggendaria “scoperta”, lo stand FCA Heritage ospita le blasonate glorie storiche dell’automobilismo sportivo italiano. Ed ecco tre gioielli del “made in Italy” destinati ad emozionare il pubblico degli appassionati: la Fiat S 61 Corsa (1908), la Lancia Delta HF (1988) e l’Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA (1988). Tre icone che tracciano una parabola di sportività ai massi livelli tra il primo decennio del secolo scorso e la fine degli anni Ottanta. In particolare, la Lancia Delta HF Integrale Gr. A 'Safari' (1988) e l’Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA (1988) festeggiano il trentesimo anniversario di importanti traguardi sportivi: rispettivamente le vittorie al Rally Safari e al “Giro d’Italia Automobilistico” del 1988, ambedue conquistate da Miki Biasion affiancato da Tiziano Siviero e – nel Giro d’Italia – anche da Riccardo Patrese. Del resto, anche ammirando questi bolidi che hanno creato la leggenda sportiva dei marchi italiani è possibile capire come si è formato, negli anni e sull'impegnativo banco di prova delle corse, quell'inestimabile patrimonio di stile e performance che ha portato alle auto di oggi.

La Fiat S61 Corsa, dopo un restauro ad opera di Fca Heritage, festeggia qui a Padova suoi 110 anni. <<Questa vettura –spiega Giolito- rapprsenta la derivazione sportiva destinata al mercato nord americano dell’omonima Gran Turismo Fiat. Ne sono stati prodotti solo cinque esemplari, utilizzati con successo nelle gare statunitensi dalla Squadra Corse Fiat, che possono essere considerate le antesignano delle Formula 1. La S61 Corsa partecipò a numerose gare negli USA fra il 1908 e il 1912, ottenendo importanti piazzamenti, come il primo e terzo posto al Gran Premio d’America a Savannah (Georgia) nel 1908, il terzo posto alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1911, la vittoria al circuito di Santa Monica nel 1912 e quella del Gran Premio d’America dello stesso anno a Milwaukee.>>

E fra le classiche di ieri non dimentichiamo le vetture destinate ad essere le “classiche” di domani. <<FCA Heritage offre anche una certificazione “Instant Classic” –spiega Giolito- dedicata a quelle vetture contemporanee destinate a diventare un pezzo da collezione e che quindi oggi rappresentano un investimento sicuro per chi ama il mondo dei motori. Ecco perché gli acquirenti di alcuni modelli Alfa Romeo, quali Stelvio Quadrifoglio "NRING" e Giulia Quadrifoglio "NRING", ovvero le serie speciali a tiratura limitata Nürburgring Edition, insieme a 4C Coupé Competizione e 4C Spider Italia, ricevono un kit, rilasciato da FCA Heritage, che comprende un attestato di certificazione “Instant Classic”, una placca che riporta il numero di targhetta della vettura, un book fotografico e la scheda tecnica dettagliata dell’auto che ne sottolinea il valore collezionistico.>>

In rappresentanza di questi capolavori contemporanei, a Padova è esposto un esemplare di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING. Realizzata in tiratura limitata a 108 esemplari, la serie speciale celebra il record di percorrenza della Nordschleife del Nürburgring conquistato da Stelvio Quadrifoglio nel 2017 (7 minuti, 51 secondi e 7 decimi). Le serie speciali Nürburgring Edition di Stelvio e Giulia Quadrifoglio si collocano oltre il top della gamma e rappresentano un autentico showcase dell'eccellenza Alfa Romeo, tanto da essere prodotte in soli 216 unità totali, ovvero 108 esemplari per ciascun modello. Gli acquirenti di queste vetture, da subito qualificate come “Instant Classic”, avranno la possibilità di vivere un'esperienza di guida sportiva Alfa Romeo al Nürburgring, riceveranno un welcome kit dedicato e entreranno in possesso dell'esclusiva certificazione rilasciata da FCA Heritage.

