Fca Heritage a Techno Classica 2019

di Daniele Cornil

Più di 188.000 visitatori, oltre 2.700 automobili in vendita, 120.000 metri quadri di aree espositive e più di 1.250 espositori provenienti da 30 Paesi e oltre 200 club e associazioni. Sono numeri molto importanti quelli di Techno Classica, il salone dell’auto storica più visitato d’Europa, in programma ad Essen (Germania) dal 10 al 14 aprile. Al prestigioso evento partecipa Fca Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di Fca, guidato da Roberto Giolito.

"Il nostro stand sarà focalizzato sull’anima racing dell’Alfa Romeo - spiega Roberto Giolito - in particolare sul suo ritorno in Formula 1. Protagoniste assolute la Tipo 159 “Alfetta”, con cui Juan Manuel Fangio vinse il campionato mondiale di F1 nel 1951, e l’altrettanto affascinante Brabham-Alfa Romeo BT45 del 1977 condotta in F1 da Carlos Reutemann e Carlos Pace. Queste due vetture leggendarie, conservate al Museo Storico Alfa Romeo di Arese , testimoniano come le competizioni siano da sempre nel DNA di Alfa Romeo".

Oltre alle vetture storiche, per la prima volta in Germania, viene presentata la Giulia Quadrifoglio in livrea "Racing" che celebra la partecipazione del Brand al Mondiale di Formula 1. Al suo fianco la Stelvio Quadrifoglio NRING, sempre in limited edition che rende omaggio al giro record realizzato nel 2017 al Nürburgring . La manifestazione tedesca segna anche il debutto internazionale della nuova "Cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595", ispirata all’originale kit degli anni Sessanta e contenente i componenti necessari a potenziare il motore delle classiche Fiat 500 o fungere da sostitutivi per le parti usurate delle Abarth 595 classiche.

"Particolarmente ricca quest’anno anche la vetrina di “Reloaded by Creators” - aggiunge Giolito - il progetto con cui proponiamo in vendita un numero limitato di auto storiche restaurate e certificate grazie al lavoro effettuato direttamente dal costruttore. A Techno Classica il pubblico potrà ammirare, e acquistare, tre vetture iconiche: Pininfarina Spidereuropa, Alfa Romeo 8C Competizione e Alfa Romeo 8C Spider".

