Fca ed Eni annunciano il carburante del futuro

Un nuovo carburante a basso impatto ambientale, compatibile con le vetture a benzina prodotte dal 2001 ad oggi. Per adesso ha solo un nome in codice: A20. Lo hanno annunciato oggi Fca ed Eni, sottolineando che il nuovo carburante è caratterizzato da un basso livello di emissioni in ragione del suo contenuto di alcoli: 15% di metanolo e 5% di bio-etanolo.

Proprio questa formulazione rende il nuovo carburante compatibile con la maggior parte delle vetture a benzina vendute dal 2001 in poi (ovvero, in Italia, circa 12 milioni di automezzi), che corrispondono a più del 60% del parco circolante a benzina del nostri Paese. Inoltre, grazie alla sua formulazione a basso contenuto carbonico, alla componente bio e all'elevato numero di ottano, il nuovo “A20” consente risparmi sulle emissioni di CO2 fino al 3%.

Anche la prova su strada ha dato ottimi risultati. Da qualche settimana è positivamente terminata la prova, condotta con cinque Fiat 500 della flotta Eni Enjoy a Milano: durante i 13 mesi di sperimentazione sono stati effettuati circa 9 mila noleggi e percorsi 50 mila chilometri senza registrare alcun inconveniente, confermando la riduzione del tasso emissivo e con migliori prestazioni grazie all'alto numero di ottano.

Nell’ottica della massima salvaguardia dell’ambiente, FCA ed Eni stanno lavorando per migliorare ulteriormente la formulazione del nuovo “A20”, incrementando la quota di componenti di origine rinnovabile con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. "Il risultato annunciato oggi –commenta una fonte del Lingotto- rappresenta un ulteriore passo delle due società verso una sempre maggiore attenzione alla mobilità sostenibile: un contributo concreto per ridurre le emissioni e l'inquinamento ambientale".

