Fca, ecco 'AntePrima': il tour che svela la Fiat 500 elettrica

È partito 'AntePrima': il tour che svela la nuova 500 'la Prima', tutta elettrica, in una serie di eventi a porte chiuse nei concessionari Fiat di tutta Italia. Il debutto si è tenuto martedì 14 luglio in contemporanea a Torino al Mirafiori Motor Village, primo flagship store Fca, e a Piacenza nella concessionaria Programma Auto. Da queste prime tappe si parte con due team con bisarca e flotta dedicata viaggeranno in contemporanea per l'Italia nei mesi di luglio, agosto e settembre, toccando 50 dealer selezionati.

Una giornata per ogni tappa con allestimento e disallestimento in tempo reale per incastonare la Nuova 500 in un contesto dedicato, ispirato ai valori di sostenibilità, efficienza, design e innovazione. Sono due i momenti fondamentali di ogni giornata. Nella prima parte si svolgeranno le presentazioni one to one dedicate ai clienti che hanno già effettuato il pre-ordine con acconto online. Per loro un salottino sostenibile in cui conoscere da vicino la vettura, approfondire tutti i dettagli ed essere tra i primi a sceglierla. Al termine della giornata, un evento serale su invito, con reveal della vettura. Sono passati 63 anni dal 4 luglio 1957 quando Fiat presentò al mondo la 500. Una vettura che ha saputo affermarsi come brand, diventando un fenomeno di costume, ambasciatore del made in Italy nel mondo. Oggi, la Nuova 500 incarna la terza generazione dell'icona: una nuova dimensione di mobilità urbana elettrica e sostenibile. Il design e l'organizzazione degli eventi sono stati affidati all'agenzia Fore di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata