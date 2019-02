Fca e Comau: da Torino due passi nel futuro

di Daniele Cornil

Tutte le ultime novità in tema di automazione, affidabilità, progettazione in 3D. In una parola: l’industria 4.0. Sono questi i temi in programma alla tredicesima edizione di “AT&T – Automation & Testing”, la fiera internazionale che si tiene da oggi fino a venerdì prossimo all’Oval di Torino, dove si sono date appuntamento oltre 400 tra piccole, medie e grandi aziende italiane ed internazionali, Accanto all’offerta espositiva, al pubblico viene proposto un programma di convegni unico nel suo genere, sviluppato all’interno di quattro “competence point” in cui i visitatori possono scoprire come utilizzare la tecnologia nel miglior modo possibile. Nel ruolo di “tutor” alcune grandi aziende leader, quali appunto FCA e Comau, che partecipano evidenziando la loro assoluta leadership in alcuni settori mirati, come l’ingegneria dei materiali e lavorazioni virtuali in 3D.

Per FCA l’Additive Manufacturing è uno dei fattori chiave dell’Industria 4.0. Si tratta di una serie di tecniche e tecnologie di fabbricazione in cui il prodotto è realizzato con la deposizione o fusione di materiale strato dopo strato, senza la necessità di stampi o attrezzamenti intermedi, partendo direttamente dal file 3D. Esistono diverse tecnologie che permettono di utilizzare sia materiali plastici sia metallici, tutte con un denominatore comune: la libertà di forma, la possibilità di realizzare geometrie complesse a tutto vantaggio dell’alleggerimento dei componenti, dell’aumento delle performance e della personalizzazione. L’ingegneria dei materiali per tutta FCA in Europa è concentrata nel GML (Group Materials Labs) del Centro Ricerche FCA. E’ organizzata in cinque dipartimenti tecnici: polimeri, metalli, trattamenti superficiali & anticorrosione, analisi ambientale & chimica e analisi fisiche. Nell’ambito di queste aree sono operativi 27 centri di competenza tecnica che si occupano di ingegneria dei materiali, ricerca e innovazione, metodologie e ambiente.

Comau è invece presente ad AT&T con una cella dimostrativa realizzata per spiegare al pubblico – in modo semplice e intuitivo – l’utilizzo e le potenzialità di applicazioni del Digital Twin, fornendo un interessante esempio di procedura di manutenzione guidata in ambiente 3D e simulando l’operazione di sostituzione della cinghia con procedimento guidato in 3D.

Il messaggio che FCA e Comau lanciano dall’Oval di Torino non lascia dubbi: l’industria 4.0 parte dalle applicazioni tecnologiche più evolute ma il fattore umano, inteso come risorsa di eccellenza professionale, continuerà a restare centrale anche in futuro.

