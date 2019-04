Fca, Autonomy partner 'sostenibile' della Reggio Audace Fc

Il programma Autonomy di Fca è a fianco della società calcistica Reggio Audace Fc in qualità di 'sponsor sostenibile'. Da oggi il logo Autonomy compare sulle divise del team Reggio Audace Special, formazione che partecipa al campionato di quarta categoria riservato ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale, promosso dalla Figc insieme con il Csi.

Per sancire il via di questa collaborazione si è svolta stamattina una conferenza stampa nella sede della società calcistica a Reggio Emilia. All'evento hanno partecipato Nicola Pumilia (responsabile del programma Autonomy di Fca) e Luca Quintavalli (presidente della Reggio Audace Fc). Per l'occasione sono state mostrate per la prima volta le nuove divise della squadra ed esposti due modelli Fiat: un Doblò passo corto con pianale ribassato per il trasporto dei disabili e una 500X. Obiettivo della partnership, si legge in un comunicato di Fca, è dare vita a una serie di attività che portino a sviluppare progetti in ambito sociale. Inoltre, la collaborazione tra Autonomy e Reggio Audace potrà svilupparsi su aspetti vicini a disabilità e sociale, dando risalto anche alle attività legate al 'Centenario Granata' che si festeggerà nel 2019.

