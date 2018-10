Fca alla "No Smog Mobility": tra ambiente e mobilità sostenibile

Mobilità sostenibile e ambiente. Questi i temi della 'No Smog Mobility', manifestazione eco friendly giunta all'ottava edizione, che si è svolta a Palermo, alla facoltà di ingegneria. Nella due giorni, tra forum e tavole rotonde, sono stati affrontati temi legati al rispetto dell'ambiente e alle esigenze di mobilità individuale e collettiva, pubblica e privata, per il trasporto di merci e persone. Due le linee guida della manifestazione: migliorare le caratteristiche di eco-compatibilità dei propulsori convenzionali, anche tramite forme progressive di ibridizzazione, e puntare sulla ricerca di sistemi di trazione alternativi a basse emissioni complessive per la de-carbonizzazione e il miglioramento della qualità dell'aria.

All'appuntamento, che ha visto coinvolti moltissimi studenti, giornalisti e architetti, hanno partecipato diverse case automobilistiche tra cui Fca. Il gruppo, legato a diversi progetti universitari, tra cui I am Fca Millennials, iniziativa dedicata a sei università dell'Italia Centro-Meridionale, ha parlato di metano e propulsori alternativi. E' stata infatti predisposta la costruzione della nuova Renegade ibrida, suv compatto della gamma Jeep, nello stabilimento di Melfi, oltre alla Fiat 500 Mild Hybrid, a cui seguiranno gli altri marchi del gruppo, tra cui Alfa Romeo. Tra le primissime case ad avere investito nel metano come fonte alternativa per i propulsori della gamma, sul gas punta ancora molto come dimostra l'accordo stipulato con Snam. L'obiettivo è quello di accelerare l'ulteriore sviluppo del gas naturale e aumentare il numero degli impianti per il rifornimento dei veicoli sul territorio nazionale. La prospettiva è che le vetture al metano nei prossimi anni si affiancheranno a quelle ibride ed elettriche. Per l'evento il gruppo Fca ha messo disposizione una flotta di Jeep Compass, tra gli ultimi modelli della gamma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata