Fca, Alfa Romeo scende in pista all'autodromo di Vairano

Giornata all'insegna dell'adrenalina all'autodromo di Vairano in provincia di Pavia. Le auto più veloci della gamma di Alfa Romeo sono scese in pista in occasione del lancio della nuova collezione di occhiali Carrera. Presente all'evento anche la pilota spagnola di Formula 1 Carmen Jorda. La 30enne, al volante da quando ha 10 anni, è abituata ad andare ai 300 km/h e superare le difficoltà in pista e fuori. A disposizione dei partecipanti all'iniziativa, le pluripremiate del Biscione: Giulia e Stelvio, in tutte le loro versioni. Non sono mancati i modelli Quadrifoglio, che mostrano il simbolo leggendario adottato da Alfa Romeo nel 1923, dotati dell'esclusivo motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina, che eroga 510 cv di potenza. Lo stesso Quadrifoglio campeggia sulla C38, la nuova monoposto Alfa Romeo Racing che disputerà il campionato del mondo di Formula 1.

