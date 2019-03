Fca, Abarth e Alfa Romeo premiate dalla rivista Auto Bild

Abarth e Alfa Romeo vincono il concorso 'Best brands' della rivista automobilistica tedesca Auto Bild.

Abarth - Lo Scorpione si aggiudica la vittoria assoluta nella categoria 'Design', riguardante tutte le classi di vetture. A questo primato si aggiungono due conferme nella stessa classe: i lettori hanno votato Abarth 595 e Abarth 695 come numero uno tra le 'Mini cars', così come Abarth 124 spider è riuscita a ripetere la vittoria dello scorso anno nella classe 'Cabrio fino a 50mila euro'. "Siamo fieri di aver nuovamente conquistato i lettori della rivista specializzata Auto Bild, e soprattutto di aver vinto per la prima volta il titolo di miglior 'Design' nella classifica assoluta", ha dichiarato Luca Napolitano, head of Emea Fiat and Abarth brand.

"Un riconoscimento importante - ha aggiunto Napolitano - che si va ad aggiungere ai premi già vinti in questi primi mesi dell'anno, a iniziare dal titolo di 'Best car', nella categoria 'Mini car' di importazione, assegnato, per la quarta volta di fila, all'Abarth 595 dai lettori della rivista Auto Motor und Sport. Questi prestigiosi premi rendono ancora più speciale il 70esimo anniversario del marchio: il 31 marzo del 1949, infatti, nasceva la leggenda dello Scorpione che ancora oggi continua ad affascinare e che abbiamo voluto celebrare con la nuova gamma '70esimo Anniversario', declinata sui modelli 595 e 124, e con le recenti 595 esseesse e 124 Rally Tribute che hanno esordito a Ginevra". Giunta all'ottava edizione, il concorso 'The best brands 2019' di Auto Bild ha coinvolto i lettori della rivista cartacea e delle edizioni online che hanno espresso i motivi alla base delle loro scelte di acquisto nei settori automobili, accessori, ricambi e servizi. Tra le vetture sono stati valutati 38 grandi marchi in 14 classi di modello, dall'auto più piccola passando per le cabriolet fino ai Suv, secondo alcuni criteri di valutazione in termini di design, qualità, rapporto qualità/prezzo, immagine e servizio.

Alfa Romeo - Alfa Romeo colleziona invece ben tre vittorie. I lettori hanno decretato i modelli del Biscione, Stelvio, Giulia e Giulietta come i vincitori nella categoria 'Design' per le rispettive classi di vetture. Stelvio, come nei due anni precedenti, è stata premiata per il migliore design tra i 'suv compatti' e la berlina sportiva Giulia ha festeggiato il suo terzo trionfo consecutivo nella 'classe media'. Infine, Giulietta ha conquistato nuovamente il primo posto nella classe 'compact car'. Klaus Busse, responsabile del design per la regione Emea ha dichiarato: "Sono particolarmente soddisfatto di questo rinnovato successo perché, ancora una volta, riguarda tre diverse classi di veicoli e dimostra che il designa Alfa Romeo funziona perfettamente per un'ampia gamma di vetture".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata