Fca, Abarth 124 spider protagonista con Sting e Shaggy dell'ultimo videoclip

Le due star insieme allo Scorpione in 'Gotta get back my baby'

Una spider per combattere il crimine nelle strade di South Beach a Miami. Abarth 124 spider è protagonista a fianco di Sting e Shaggy nel videoclip del loro nuovo singolo 'Gotta get back my baby', tratto dall'album 44/876 (ispirato ai rispettivi prefissi telefonici internazionali), da 17 settimane ai primi posti della Billboard, sezione Reggae. “Abbiamo avuto l’occasione di girare per Miami con una top-down, con il sole fuori. Abbiamo riso tutto il tempo, ci siamo davvero molto divertiti”, ha commentato Shaggy.

Ispirato ai film e alle serie televisive anni '80 e '90, che avevano per protagonisti i cosiddetti 'buddy cop' (poliziotti amici), il video ha ottenuto oltre 2,3 milioni di visualizzazioni su Youtube nel giro di pochi giorni. “Abbiamo avuto solo un giorno per fare le riprese. Dovevamo per forza farlo a Miami perché è stato tra alcuni show. Quindi abbiamo pensato, Miami, Miami Vice, la macchina, noi che interpretavamo questi due personaggi. Ci siamo divertiti molto”, ha aggiunto Sting. Ambientato a Miami, vede i due protagonisti in veste di detective intenti a convincere il loro capo che hanno bisogno di una spider per i loro appostamenti a South Beach, a caccia della donna più pericolosa del paese.

"Continuiamo a cimentarci in vere e proprie sfide innovative di marketing, coinvolgendo tutti i marchi Fca. In questo caso, la personalità leggera e spiritosa del marchio Fiat ci permette di essere un po' più avventurosi e giocosi nella collaborazione con i nostri partner musicali", ha affermato Olivier Francois, chief marketing officer and head del marchio Fiat, Fca. "Per Abarth 124 spider è un grande onore poter essere la compagna di due artisti del calibro di Sting e Shaggy, vere e proprie leggende viventi, nel loro ultimo videoclip", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata