F1 al via il 3 luglio in Austria, Monza si correrà il 4 settembre

La Fia ha ufficializzato il nuovo calendario stravolto dall'emergenza Covid: decisi i primi otto Gran Premi del mondiale, tutti in Europa e senza pubblico. Doppio appuntamento a Spielberg e a Silverstone

La Formula 1 riparte dopo lo stop forzato causa coronavirus. La Federazione internazionale dell'auto ha ufficializzato il calendario dei primi otto Gran premi che si correranno tutti in Europa. Si parte in Austria, sul circuito di Spielberg con due appuntamenti: il 3-5 luglio e il 10-12 luglio. Il circus si sposterà, sempre con gare senza pubblico, a Budapest (Ungheria) il 17-19 luglio, poi farà duppia tappa sul circuito inglese di Silverstone il 31 luglio-2 agosto e il 7-9 agosto, poi sarà la volta di Barcellona il 14-16 agosto, Spa (Belgio) il 28-30 agosto e infine il Gran premio d'Italia a Monza il 4-6 settembre. "A causa della fluidità in atto della situazione del Covid-19 a livello internazionale, i dettagli del calendario più ampio saranno finalizzati nelle prossime settimane con la speranza di avere un totale di 15-18 gare prima del completamento della stagione a dicembre", affermano gli organizzatori.

